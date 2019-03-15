تدليك الإسفنجة والكريم المرطب لنسف الدهون... هكذا تقومين به

لنحت الجسم وتفتيت الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة منه يمكن اللجوء إلى وصفات وحيل سهلة جداً. ومنها إلى جانب النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية تدليك الجسم بالإسفنجة والكريم المرطب. فهي تحتاج إلى بضع دقائق فقط لكنها فعالة جداً ومفيدة.

تدليك الإسفنجة وكريم الترطيب لحرق الدهون

إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسمك وتمارسين التمارين وتتبعين حمية لخسارة الوزن، يمكنك أن تعزّزي فعالية هذا البرنامج من خلال اعتماد طريقة تدليك بالإسفنجة والكريم المرطب.

ولهذا عليك توفير: كريم مرطباً، سائلاً طبياً لتطهير الجروح وتعقيمها، إسفنجة ناعمة جداً. وبعد ذلك يجب أن تقومي بهذه الخطوات السهلة والسريعة:

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نظفي منطقة تراكم الدهون مثل الذراعين أو الخاصرتين أو البطن أو الفخذين بالسائل الطبي المخصّص لتعقيم وتطهير الجروح. ولهذا بلّلي قطعة من القطن بالسائل ومرريها على المنطقة مرات عدة بلطف.

استخدمي الإسفنجة الناعمة لتدليك تلك المنطقة بالقيام بحركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. بعد ذلك طبقي عليها القليل من كريم مرطب ويفضل أن يكون منحفاً. دلكي البشرة قليلاً بحركات دائرية أيضاً واتركيه عليها لمدة 15 دقيقة كحد أقصى. ولكي تشدّي بشرة هذه المنطقة وتقوّي عضلاتها، قومي بالتربيت المتواصل عليها لمدة 20 دقيقة.

أنهي عملية التدليك هذه بغسل المنطقة بالماء الدافئ لبضع دقائق قبل أن تكرري ذلك بالماء البارد. من المفيد أن تقومي بتطبيق هذه الطريقة بين الحين والآخر. فهي تساعدك على الحصول على قوام متناسق من خلال حرق الدهون الزائدة. لكن احرصي في الوقت نفسه على تناول الطعام الصحي ولا تنسي ممارسة التمارين 3 مرات على الأقل أسبوعياً.



