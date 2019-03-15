شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتحب شكل جسمك.. انت تعانى من متلازمة اضطرابات التشوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير منا غير راضى عن الطريقة التي ينظر بها الأخرين له، ولكن بالنسبة للبعض الأخر ، يمكن أن يصبح القلق بشأن المظهر الجسدي أكثر من مجرد فكرة عابرة، وبالتالى إذا وجدت نفسك مرتبطًا بالطريقة التي تبدو بها وتعاني من الأفكار السلبية عن صورة جسمك ، فقد تكون تعاني من اضطراب التشوه الجسمي.

ما هو اضطراب تشوه الجسم؟

اضطراب التشوه الجسدي (BDD) ، في كثير من الأحيان باسم خلل التنسج البدني في الجسم، ووفقا لموقع " netdoctor " هو نوع من الأمراض العقلية التي يشعر فيها المرضى بالقلق باستمرار حول طريقة ظهورهم.

يسبب مظهر جلد الوجه والوجه بشكل عام ، بما في ذلك حجم أو شكل العينين والأنف والأذنين والشفتين، أو شكل وحجم أى جزء من الجسم، نوع الاضطراب الجسدى.

تختلف شدة الاضطراب، ولكن بالنسبة للعديد من المصابين فإنها تسبب ضائقة عاطفية شديدة لدرجة أنها يمكن أن تؤثر بشدة على مواقف العمل أو المدرسة أو المواقف الاجتماعية.

من المعتقد أن هناك ما بين 1 و 2 % من السكان قد يعانون من اضطراب الشخصية الحدية، مع إصابة الرجال والنساء على قدم المساواة ويكون ذلك بشدة فى سنوات المراهقة ، عندما يكون القلق على المظهر الجسدي شائعًا بشكل خاص.

أعراض اضطراب تشوه الجسم

هذه تختلف الأعراض باختلاف أجزاء الجسم التي تتأثر ، ولكن الأعراض العامة تشمل:

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التفكير في المشكلة الجسدية لساعات كل يوم باستمرار.

القلق بشأن الفشل في التوفيق بين الفكر و الكمال الجسدي.

الضيق المستمر ويمكن أن يؤدي إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بشكل مستمر، وسؤال الأصدقاء والمقربين بشكل متكرر عن مظهرهم .

الحاجة دائمًا إلى إخفاء أو تمويه المشكلة كما يراها.

قد تكون هناك رغبة ثابتة في علاج الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية إجراء عمليات تجميلية متكررة.

علاج التشوه الجسدى

يتضمن العلاج التدريب على كيفية تغيير المواقف الكامنة من أجل التفكير والشعور بطرق مختلفة ، إلى جانب التدريب على كيفية التعامل مع أعراض القلق والدواء .

قد يشتمل العلاج على تناول الأدوية المضادة للاكتئاب ، وخاصة مثبطات السيروتونين الانتقائية التى قد تساعد في تقليل العديد من أعراض اضطراب الشخصية الحدية ، بما في ذلك الأفكار القهري والاكتئاب والقلق.

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