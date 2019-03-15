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غسول للفم هو السلاح الأفضل للقضاء على الإحراج الناتج عن رائحة الفم الكريهة المنبعثه من النفس، ومن الجدير بالذكر أن رائحة النفس هذه لها الكثير من المسببات فقد بسبب جفاف الفم أو التدخين أو البدانة بالإضافة بالطبع للبكتيريا المتواجدة في الفم وتعمل على زيادة سوء الرائحة.

افضل غسول للفم من الصيدليه

1- أورال بي Oral-B

يعمل غسول الفم Oral-B على علاج إلتهاب اللثة وجروح الفم ويعتبر الغسول الأفضل والأنسب لمن يعانون من التقرحات الفموية والحساسية الناتجة عن تقويم الأسنان.

2- ليسترين Listerine

غسول الفم ليسترين هو مطهر وقاتل للجراثيم المسببة لرائحة النفس الكريهة، كم أنه يعمل على القضاء على أغلب أمراض اللثة مثل الإلتهاب والبلاك، ويعتبر الغسول الأفضل والأنسب لمن لا يستطيعون أن يستعملوا فرشاة الأسنان لظروف معينة، ومن الجدير بالذكر أن غسول الفم هذا يجعل رائحة الفم منعشة ويتم إستخدامه كل 12 ساعة.

3- سيباكول Cepacol

يعمل غسول الفم سيباكول على القضاء على كافة الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة وإستخدامه اليومي يمنح فم نظيف.

4- أكت Act

أكت هو غسول للفم يعمل على القضاء تماماً على رائحة الفم الكريهة وتقوية مينا الأسنان والتخفيف من الفجوات بين الأسنان والحد من النقاط البيضاء التي غالباً ما تنتج عن إستخدام تقويم الأسنان لفترة طويلة.

5- كولجيت Colgate

أفضل ما في غسول الفم هذا هو أنه خالي تماماً من الكحول ويعمل على قتل 99% من الجراثيم، ويقلل بشكل ملحوظ من البلاك ويحد من إحتمالية الإصابة بإلتهاب في اللثنة، والإستخدام الأمثل لغسول الفم هذا هو كل 12 ساعة.

6- بريث أر أكس Breath RX

بريث أر أكس هو غسول للفم خالي تماماً من الكحول ومضاد للبكتيريا ونظراً لإحتوائه على مادة الزيتكس والسيتيل بيريدين كلوريد فإنه يعمل على القضاء تماماً على رائحة الفم الكريهة دون رجعة.

7- ريمبراندت Rembrandt

يحتوي غسول الفم هذا على نسبة من فلوريد الصوديوم مما يجعله فعال للغاية في تقوية مينا الأسنان وجعل الأسنان أكثر مقاومة للأحماض في المشروبات والمواد الغذائية، كما أنه يعمل على تبييض الأسنان والقضاء على البقع فهو يحتوي على خلاصة النعناع التي تظل في الفم لمدة طويلة، ومن الجدير بالذكر أنه يحتوي كذلك على نسبة من البيروكسيد الذي يساعد على مكافحة الجراثيم المسببة لرائحة الفم الكريهة.

8- بايوتين Biotene

بايوتين هو غسول للفم خالي تماماً من الكحول ويعتبر الأفضل والأنسب لمن يعانون من جفاف الفم فهو يعمل في الفم دون حرق أياً من أنسجته وبخاصة اللسان، كما أنه يحتوي على أربعة من الأنزيمات المضادة للبكتيريا ويعمل على القضاء على رائحة الفم الكريهة.

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9- سكوب Scope

غسول الفم هذا قادر على قتل ملايين الجراثيم المختلفة والقضاء تماماً على رائحة الفم الكريهة، فهو يحتوي على خلاصة النعناع الأصلي مما يضفي نكهة ورائحة رائعة للفم، كما أنه يحتوي على السكرين كي يعطي مذاقاً جيداً.

10- سنسوداين Sensodyne

سنسوداين هو أحد الماركات الشهيرة لغسول الفم، فهو يحتوي على مادة الفلورايد التي تعمل على وقاية مينا الفم وإعادة بنائها، كما يحتوي كذلك على بولمرات تراي هايدرا التي تعمل على إمتصاص أكبر للفلورايد من غسول الفم العادي، وأفضل ما في غسول الفم هذا هو أنه يعمل على تقوية الأسنان ضد التأكل الحمضي ويحمي الأسنان من التسوس.

الأنواع المختلفة لغسول الفم

يوجد الكثير من الأنواع المختلفة والمتاحة في الأسواق لغسول الفم وإختلاف هذه الأنواع طبقاً للغرض من إستخدامها وأهمها :

1- غسول الفم الغني بالفلورايد والذي يساعد على مكافحة التسوس وتقوية مينا الأسنان، ويقضي على جفاف الحلق Xerostomia .

2-غسول فم لمحاربة لمحاربة إلتهابات اللثة والبلاك ويحبذ إستخدامه من قبل البالغين بالإضافة للفرشاة والمعجون وخيط الأسنان لضمان حماية كاملة متكاملة للفم، ومن الجدير بالذكرأن غسول الفم من هذا النوع غالباً ما يكون مكافح للبلاك ويمنع تكون جير الأسنان الذي يظهر نتيجة لتراكم البلاك لفترة طويلة.

3- غسول فم مطهر وفي الغالب يحتوي هذا النوع على نسبة عالية من الكحول، ولكنه فعال تماماً في القضاء على الفيروسات والجراثيم المتراكمة في الفم.

4- غسول الفم المضاد للبكتيريا الفعال في مقاومة التسوس وإلتهابات اللثة والبلاك عن طريق منع تكون البكتيريا المسببة لها من الأساس، ولكن يجب العلم أن هذا النوع من غسول الفم غالباً ما يكون أثره وقائي فقط وليس علاجي.

5- غسول الفم للأسنان الحساسة والذي غالباً ما يحتوي على سيترات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم وفوسفات الكالسيوم وفلورايد القصدير وفلورايد الصوديوم مما يجعله فعال في تقوية الأسنان والتقليل من حساسيتها.

6- غسول الفم للتخلص من رائحة الفم الكريهة والذي يعرف كذلك بإسم غسول الفم التجميلي، ومن الجدير بالذكر أنه يعمل على تحسين رائحة النفس وترطيب الفم للحد من إحتمالية جفافة وفي الغالب هذا النوع من غسول الفم أثره يكون وقتي ولا يعمل على تحسين صحة الفم على المدى الطويل.