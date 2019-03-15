شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب غسل الدجاج النيء قبل طهيه؟.. نصائح للقضاء على البكتيريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر خبراء من غسل اللحوم بشكل عام ولحوم الدجاج بشكل خاص قبل القيام بطهيها، وذلك لأن عملية غسل اللحوم قد تساهم في نشر البكتريا على اليدين والملابس والأواني.

وقالمتحدث باسم هيئة معايير الأغذية البريطانية إن عملية الطهي على النار عادة ما تتكفل بقتل جميع الجراثيم والبكتريا.

Advertisements

وأضاف أن البكتريا المتواجدة على اللحوم النيئة التي قد تتسبب بالتقيؤ وآلام البطن والإسهال الشديد، يمكن أن تعيش لمدة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام، ويمكن أن تنتشر في المكان إذا تم غسلها.

من جهته قال الطاهي الشهير آيدان مانيون، بأنه لا يقوم بغسل لحوم الدجاج لأنه يعلم بأن الجراثيم قد تتطاير مع الماء في جميع أنحاء المطبخ.

وينصح الخبراء باستخدام مواد طبيعية في غسل اللحوم النيئة مثل الخل وحمض الليمون للتخلص من معظم الجراثيم الضارة فيها، وفق ما نقل موقع “ميترو” الإلكتروني.