تعرّفي على نوع الشاي الذي يحميكِ من سرطان الثدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف باحثون من مركز البحوث الطبية الحيوية بجامعة سالفورد البريطانية أن شاي ماتشا الأخضر ربما يساعد في الحد من انتشار خلايا سرطان الثدي.

ووجد الباحثون أن هذا الشاي يحتوي على مركب طبيعي يمكن أن يساعد في التغلب على مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج الكيماوي.

وأوضحوا أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أظهرت لهم أن معالجة خلايا سرطان الثدي باستخدام شاي ماتشا الأخضر وجَّهت الخلايا السرطانية نحو حالة أيضية أكثر هدوءا؛ وهو ما يعمل بشكل أساسي بالتبعية على منع انتشار الخلايا السرطانية من جديد.

Advertisements

وفحص الباحثون في دراستهم تركيزات لشاي ماتشا الأخضر مشابهة لتركيز كوب من الشاي العادي، واتضح لهم من النتائج أيضاً أنه من الممكن استخدام شاي ماتشا الأخضر كبديل لبعض أنواع الأدوية الكيماوية، التي من بينها دواء راباميسين.

ويواصل باحثو جامعة سالفورد بحوثهم للوقوف بشكل أكبر على تأثيرات شاي ماتشا المضادة للسرطان، حيث يعتزمون إجراء مزيد من التجارب السريرية لاستيضاح المزيد والمزيد.