شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. دوالي المهبل مشكلة مجهولة لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوالي المهبل مشكلة تعاني من الكثيرات دون التعرف علي طبيعية المرض، ولمعرفة كل ما يخض دوالي المهبل عليك قراءة الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "medlineplus".

ما هي أسباب الإصابة بدوالي المهبل؟

تصاب المرأة بدوالي المهبل نتيجة لتضخم في الأوعية الدموية، وهذا الأمر يعرضها للإصابة بالألم الشديد، وعدم الشعور بالراحة .



دوالي المهبل واسبابها

ما هي دوالي المهبل؟

تصاب بعض النساء بالتهاب في الأوعية الدموية المتواجدة في منطقة المهبل، والكثير من النساء يصبن بهذه المشكلة أثناء فترة الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية خلال هذه الفترة الحرجة.

ما هي أسباب الإصابة بدوالي المهبل؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بدوالي المهبل، ولكن أكثرها هي حدوث ضعف في الأوعية الدموية بتلك المنطقة، كما أن للحمل دور كبير في التعرض لهذا الأمر، كما أن للتاريخ الوراثي العائلي دور كبير في هذا الأمر.



علاج دوالي المهبل

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ما هي أعراض دوالي المهبل؟

أشهر الأعراض التي تصاب الإصابة بدوالي المهبل، هي ظهور أوعية دموية زرقاء اللون علي الجلد.

ما هو علاج دوالي المهبل؟

هناك نوعان من العلاج وجميعهم يكمل الأخر، الأول العلاج المنزلي، والأخر العلاجي أو دوائي، فالأول يعتمد علي وضع الثلج في هذه المنطقة، وارتداء ملابس قطنية وفضفضة لتجنب الاحتكاك، أما العلاجي يوع الطبيب بعض العلاجات التي تساهم في تقليل من انتشار الدوالي.

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