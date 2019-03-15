شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. كثرة تعاطى المسكنات تعرضك لفشل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن المسكنات ترفع خطر الإصابة بقصور فى القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن المرضى الذين يتناولون المسكنات بانتظام أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بمعدل 20%، لافتين إلى أن الاستخدام طويل الأمد للدواء يسبب التفاعلات الكيميائية في الجسم التي تضع ضغطاً إضافيا على القلب.

وأشار الباحثون إلى أن تناول المسكنات يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب في المرضى الذين لديهم تاريخ من الأزمات القلبية السابقة أو ارتفاع ضغط الدم، وما يقدر ب 900 الف من البالغين في بريطانيا لديهم قصور القلب الذي يحدث عندما تصبح العضلات ضعيفة للغاية على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ويسبب التعب الشديد وضيق في التنفس وتورم في الساقين وهو مشكلة طويلة الأجل ولا يمكن علاجها.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التي نشرت في مجلة "BMJ" وشملت على عشرة ملايين من المرضى من المملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وألمانيا، أن 20% نقلوا الى المستشفى يعانون من قصور القلب بسبب هذه الأدوية الموصوفة والمعروفة باسم (المسكنات) والتي تشمل عقاري ايبوبروفين.

وأضاف الدكتور "تيم تشيكو"، وهو خبير في طب القلب والأوعية الدموية في جامعة شيفيلد، أن خطر الإصابة بقصور القلب يكون منخفض للمرضى الذين تناولوا المسكنات فقط ولم يعانوا من نوبات قلبية سابقة.

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