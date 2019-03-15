دراسة تكشّف عن طعام ياباني يخفض نسبة السكر في الدم

يُعتبر مرض السكري من النوع الثاني، حالة مرضية شائعة في الكثير من بلدان العالم، يُعاني فيها المريض من نسبة عالية من السكر في الدم، ومع ارتفاعها يُمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، كما إنه لو ترك دون علاج، يؤدي إلى مشاكل في القلب، والعينين، والأعصاب، والقدمين والكلى، ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية.

ويوصي الخبراء بإحدى أفضل الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم، ولمنع حدوث هذه الحالة، يجب إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والحفاظ على نسبة السكر والدهون والملح إلى الحد الأدنى.

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وأشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن "نودلز شيراتاكي"، الشعرية اليابانية التقليدية، يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، فقد أثبتت هذه الشعرية فعاليتها في تنظيم مستويات السكر في الدم لمرضى السكري، لأنها غنية بالألياف الغذائية "الجلوكومانان Glucomannan"، التي يتم استخراجها من جذر نبات "الكونجاك konjac".

وأظهرت إحدى الدراسات التي تحمل عنوان "استجابات نسبة السكر في الدم والدهون للألياف الغذائية (Glucomannan) لدى التايلانديين المصابين بمرض السكري من النوع 2"، أن ألياف "الجلوكومانان"، يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم بعد تناولها، وتُقلّل عوامل الإصابة بأمراض القلب، لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

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وكشّفت دراسة أخرى عن "الآثار الفورية والطويلة الأجل للجلوكومانان على نسبة السكر والدهون"، أن "الجلوكومان" يؤدي إلى الشعور بالشبع والرضا أكثر، ويخفض مستويات هرمون "الجريلين" الذي يحفز الجوع.

ويعدّ الشعور بالشبع لفترة أطول أمرًا مهمًا، لأنه يساعد في الحفاظ على الوزن، حيث أن زيادة الوزن هي عامل خطر للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وعلاوة على ذلك، تحتوي كل 100 غرام من نودلز شيراتاكي، على أقل من 1 غرام من الكربوهيدرات القابلة للهضم و 2 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، طبقًا لما ذكره خبراء في الموقع الطبي "Healthline".

ويعتبر هذا الطعام أيضًا، أداة قوية لفقدان الوزن، وهو أمر مهم في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني والوقاية منه، لكن لا يجب تناول الشعرية، حيث تنصح الهيئة البريطانية للصحة "NHS"، بتناول مجموعة مختلفة من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة، ويجب أيضًا تناول الحد الأدنى من السكر والدهون والملح.

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