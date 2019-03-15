5 تمارين رياضية تُساعدك على التخلّص مِن آلام الظهر

تُصيب آلام الظهر ثلث البالغين كل عام، كما تعد حالة شائعة، ورغم كونها لا تمثل خطرا صحي في الأغلب فإنها قد تصبح مزعجة مع مرور الوقت، وعادة ما تتلاشى آلام الظهر خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، وهذا يتوقف على السبب والشدة، ومع ذلك يمكن تسريع عملية الشفاء من خلال القيام ببعض التمارين الرياضية والتمديدات لتقوية العضلات، وإليك 5 تمديدات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الظهر المزعجة.

التمدد مع الانحناء للخلف

قمْ بالركوع على الأطراف الأربعة كالطفل الذي لم يتعلّم المشي مع الحفاظ على التباعد بين الزراعين والفخذين، وقم بتحريك الوركين ببطء للخلف حتى تصل الأرداف إلى الكعبين، وقفْ على هذا الوضع لمدة 10 إلى 15 ثانية وكرره مرة أخرى ثلاث إلى أربع مرات يوميا.

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التمدد الدائري للقطنية

استلقِ على الظهر وارفع الركبتين إلى أعلى قليلا مع الحفاظ عليها متقاربتين، وقم بتوجيه الركبتين إلى اليسار مع الإبقاء على الظهر مستقيم على الأرض لمدة 15 ثانية وكرر العملية في جهة اليمين.

التمدد على الظهر مع ثني الركبة

قم بالاستلقاء على الظهر وارفع ساقا واحدة بشكل مستقيم، والثانية اسحبها نحو صدرك مع ثني الركبة، قم بمسكها لثوانٍ حتى الشعور بالراحة، كرر التمرين مع الساق الأخرى ويمكن عمل هذا التمرين يوميا.

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التمدد مع رفع منطقة الحوض

قم بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين وضعْ يدك على جانبيك، وقم برفع منطقة الحوض لأعلى لمدة 15 ثانية وكرّر التمرين حتى الشعور بالراحة كرر لمدة 5 إلى 10 مرات يوميا.

تمدد القطة

قم بالركوع على أربعة أطراف كالقطة مع الحفاظ على الظهر والعنق في وضع مستقيم، وقم بثني ظهرك ثم أعده إلى وضعع المستقيم مرة أخرى، وكرر لمدة 5 إلى 10 مرات، يوميا.

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