شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة هوليود بين الحقيقة والخيال.. دكتور شادى على حسين يكشف حقائق مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما نسمع عن ابتسامة هوليود، وسط كم كبير من الشائعات حولها مثل أنها أداة بلاستيكية يتم تركيبها وإزالتها من أجل تجميل الأسنان، أو أنها القشرة التجميلية، وفى إطار ذلك نجد أن هناك كما كبيرا من المعلومات غير الصحيحة عن ابتسامة هوليود.

الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان فى جامعة عين شمس، ومدير مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، له تصريحات مهمة عن ابتسامة هوليود، حيث أكد الدكتور شادى على حسين، أن ابتسامة هوليود تحتاج إلى مجموعة من التخصصات من أجل إجرائها، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى "اخصائى تجميل أسنان" فقط، حيث أن التجميل فى الأسنان يختلف عن البشرى، ولكن فى الأسنان التجميل يحتاج إلى قسم علاج لثة، وقسم تركيبات ثابتة، وقسم الجراحة والزراعة.

وأضاف الدكتور شادى على حسين، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن ابتسامة هوليود تحتاج إلى فريق طبى من أطباء الأسنان من أجل معالجة أى أمر فى الأسنان حتى نحصل على الابتسامة المرغوبة أو النموذجية، لافتا إلى أن هناك مقاييس أساسية عالمية للضحكة النموذجية.

مقاييس أساسية للحصول على ابتسامة هوليود

وأشار الدكتور شادى على حسين إلى أن هذه المقاييس القياسية من أجل الوصول إلى "ابتسامة هوليود"، تشمل ما يلى:

1- ظهور الجزء العلوى من الأسنان، مع ظهور جزء بسيط من الجزء السفلى للأسنان.

2- عدم ظهور اللثة خلال الضحكة، أو ظهور جزء بسيط منها.

3- أن يكون جزء الأسنان واللثة الظاهر خلال الضحكة من ناحية اليمين، مساوى لجزء الأسنان واللثة الظاهر خلال الضحكة من خلال ناحية اليسار.

4- أن تكون الأسنان بها شكل دائرى أو تحدب، على حسب شكل الوجه ونوع الشخص، ففى السيدات تكون هناك درجة من الدائرية، وفى الذكور تكون هناك درجة من التحدب.

5- مراعاة عامل السن، خلال تجميل الأسنان، حيث يتم التحكم فى شكل الأسنان وفق مدى رغبتنا فى ظهور الأسنان وفق اعتبارات السن.



إنفوجراف يوضح مقاييس أساسية للحصول على ابتسامة هوليود

إجراءات ضرورية خلال تجميل الأسنان للحصول على "ابتسامة هوليود"

وأوضح الدكتور شادى على حسين، مدير مركز شاينى وايت، أن الإجراءات التى نبدأ بها للحصول على "ابتسامة هوليود" تشمل ما يلى:

Advertisements

1- إعداد "بروفة" أو تشكيل للمنطقة التى سوف تظهر خلال الضحكة بالكامل، حيث يتم تصميم الابتسامة الذى يختلف عن تصميم الأسنان، لأنه من الوارد بعد أن تظهر اللثة خلال الضحكة، فى هذه الحالة يتم تبخير اللثة بالليزر بكل سهولة دون الحاجة إلى استخدام مشرط أو إجراء جراحة، حيث نعتمد على أحدث أجهزة الليزر، حيث يتم الأمر بكل سهولة دون أى نزيف أو ألم للمريض.

2- علاج الأسنان ويتم ذلك فى اللون والشكل والحجم حيث يتم تظبيط لون الأسنان وفق لون البشرة ولون بياض العين، مع مراعاة البيئة التى تعيش فيها حيث أن شكل الأسنان فى أوروبا يختلف عن الخليج يختلف عن مصر.

3- أن لا يكون هناك فراغات بين الأسنان، وأن يكون طول السنة مناسب مع محيط الشفة السفلية.

4- مراعاة حجم الأسنان خلال "ابتسامة هوليود"، حتى لا يكون للمريض "ضب" خلال الضحكة، أو ترجع الأسنان للوراء، فتظهر له تجاعيد.



إنفواجراف يوضح إجراءات ضرورية للحصول على ابتسامة هوليود

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان .. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان ، يعد مركز شاينى وايت واحد من افضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط ، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالاسنان والسياحة العلاجية ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراة واعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف اون لاين .. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر ارسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة واسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف اون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز