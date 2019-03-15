شكرا لقرائتكم خبر عن لو رغاى.. اعرفى ازاى تتعاملى مع طفلك كثير الكلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأمهات يشكون من أن طفلهم كثير الكلام أو ثرثار، خاصة مع شكوى المدرسين عنه فى المدرسة، وهو ما يجعلهن يتسائلن عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل الثرثار، بحسب ما ذكر موقع "Parenting"، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التعامل مع الطفل الثرثار.



الطفل الثرثار

1- لا تصفى طفلك أنه كثير الكلام أو ثرثار

لأن هذا الأمر سوف يقلل من ثقته بنفسه وتقديره لذاته، وبدلاً من ذلك عبرى عن تقديرك له وأنكِ ممتنة لمشاركة أفكاره معك، ولكن لا تصفيه أبداً بأنه ثرثار سواء أمامه أو مع الآخرين.

2- امنحى طفلك فرصة للتحدث

امنحى طفلك وقتًا كافيًا كل يوم للتعبيرعن رأيه، انظرى إلى عينيه واجري محادثة معه، ولا تمنعى التواصل مع طفلك، لأن هذا قد يؤدي إلى مشاكل في وقت لاحق.

3- ضعى حدوداً لطفلك

علمى طفلك أنه ليس من الجيد أن نحكى كل شئ للآخرين وأننا يجب أن نحتفظ ببعض الخصوصية لأنفسنا، واتفقى معه على إشارة منكِ إذا قال شيئاً خاطئ لا يجب أن يقوله حتى يتوقف عن الكلام فى الموضوع وحتى يضع حدوداً ويتعلم التفرقة بين الأشياء التى يمكن أن يحكيها للآخرين والأشياء التى لا يجب أن يحكيها.

4- ألعبى معه لعبة الهدوء

تساعد لعبة الهدوء بأن يتوقف الطفل عن الكلام فترة من الوقت على غرس عادة الاستماع في طفلك للتعود على مفهوم الهدوء والاستماع للآخرين.

5- خذى بعض الوقت لنفسك

قد يكون الأمر مرهقًا في التعامل مع طفل كثير الكلام، لذلك يحق لك قضاء بعض الوقت تستمع إلى بعض الموسيقى أو اجعلها عادة أو تقرأ كتابًا أو اشترك في بعض الأنشطة التي من المحتمل أن ينضم إليها طفلك.

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في حالات معينة، قد يكون الإفراط فى الكلام بسبب الحالات المرضية مثل متلازمة أسبرجر، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وغيرها، يمكن مراجعة طبيبك لاستبعاد هذه الحالات.

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