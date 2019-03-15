مجدي بدران يؤكد أن الارتجاع المَعِدي المرِّيئي يُسبِّب الربو

كشف الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن 70 % من مرض الربو الشعبي مصابون بالإرتجاع المعدي مقارنة ب 20 % من المواطنين بما في ذلك حديثي الولادة والرضع، وينتج الارتجاع المعدي المريئي من ضعف الصمام بين المريء والمعدة مسببًا ارتجاع العصارة المعدية الحمضية إلى المريء عند ارتفاع الضغط داخل تجويف البطن أو عند الاستلقاء والنوم بخاصة بعد الأكل.

وأضاف الدكتور بدران في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" أن الارتجاع يسبب الضرر بالغشاء المخاطي للحلق والجهاز التنفسي، و صعوبة في البلع، ورائحة فم كريهة ، والقيء المتكرر في الأطفال، وصعوبات في التنفس، والسعال المستمر، وإعادة برمجة خلايا الجهاز المناعى نحو الحساسية الصدرية، ومن ثم زيادة خلايا الحساسية مما يسبب ضيق الشعب الهوائيه وبالتالي الربو، والكحة المزمنة، إضافة الى حرقان وألم في أسفل الصدر بعد الوجبات خاصة الدسمة، قد يزداد سوءًا في الليل.

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وأوضح عضو الجمعية أن الربو أيضًا، قد يؤدي إلى الارتجاع المَعِدي المريئي، والربو الشعبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع الحمض المعدي، و عندما تتضخم الرئتين ، قد يتسبب الضغط المتزايد على المعدة بالسماح لحمض المعدة للتدفق إلى المريء.والتدخين يساهم في الارتجاع المَعِدي المريئي عن طريق تدخين التبغ يهيج الجهاز الهضمي بأكمله يسبب تدخين التبغ ارتخاء الصمام بين المريء والمعدة، وارتجاع الحمض المعدي الارتجاع إلى المريء، تدخين التبغ يقلل من اللعاب، اللعاب قلوي يعادل الحمض المعدي، والتدخين يسبب زيادة إفراز الحمض المعدي، والتدخين يتلف بطانة الغشاء المخاطي للمريء التي تساعد على حماية المريء من الحمض المعدي.

وتابع الدكتور بدران أنه يتم ابتلاع مزيد من الهواء مع كل نفس من السيجارة أو الشيشة، وزيادة ضغط المعدة و زيادة ارتجاع الحمض المعدي.

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وينصح الدكتور مجدى بتجنب التدخين؛ لأنه يزيد افراز الحمض المعدي، وتجنب الكحول الذى يدمر الغشاء المخاطي للمريء والمعدة ويزيد تقلصات المعدة، وأن نحافظ على الوزن المثالي، مع الحرص على ممارسة الرياضة.

وتابع قائلا "قلل من حجم الوجبات، تناول وجبات متعددة بكميات قليلة حتى لا تبقى في المعدة لمدة أطول وتزيد الارتجاع، وتجنب الملابس الضيقة ، والأحزمة الضيقة، وارتدي ملابس مريحة غير ضاغطة على البطن، ولا تستلقي أو تنحني خلال أول 30 دقيقة بعد تناول الطعام، ولتكن وجبة العشاء قبل النوم بثلاث ساعات، ولا تمضغ اللبان أو تمص الحلوى الصلبة، وتجنب ابتلاع الهواء ، كل على مهل، وامضغ الطعام جيدا، وارفع رأس سريرك من 6-8 بوصات، الوسائد الإضافية غير فعاله، ولا تتناول الشوكولاته، الطماطم، صلصات الطماطم، البرتقال، الأناناس، الجريب فروت ، النعناع ، القهوة، المشروبات الغازية ، الفلفل الأسود، الثوم، البصل، الطعام حار، الأطعمة الدسمة، الأطعمة المقلية".

كما نصح بتناول أغذية قليل الدسم، قائلًا "اشرب شاي الكاموميل، والعرقسوس، إذا لم يتواجد ضغط دم مرتفع، والشوفان ممتاز، و الموز أفضل الفواكه لهذه الحالات، يليه التفاح والتين والبطيخ والباباز، والأفوكادو، وتناول العين جمل، واللوز، وتناول المستردة، فهى قلوية، والأفضلية لزيت الزيتون وزيت السمسم، والماء بوفرة يقلل الحموضة، واللبن قليل الدسم البارد ، ولا مانع من شرب لبن الصويا، لبن اللوز، لبن الكتان، لبن الكاجو ، لبن جوز الهند، مع تجنب التوتر، و لا تتناول الأسبرين ، وتجنب تناول المسكنات بدون مشورة طبية.

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