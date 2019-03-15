الفرق بين تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم

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تصلب الشرايين من أهم الأمراض التي تصيب بعض الأشخاص وهي بسبب تراكم المواد الدهنية التي توجد في الدم على البطانية التي توجد داخل الشرايين، وتوجد العديد من المواد الدهنية التي تسمي بالتصلب أو اللويحات، وأيضاً تصلب الشرايين من الممكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية وهي التي تخص القلب وهذا ما يجعله ذات ارتباط كبير بضغط الدم، وهي من الأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان وسوف نقدم لكم اليوم الفرق بين أرتفاع ضغط الدم وتصلب الشريين.

معني تصلب الشرايين

القلب يعتبر من أهم الأعضاء التي توجد في الجسم وهو يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم وتصلب الشرايين هي التي تعيق حركته والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين، أيضاً مرض تصلب الشرايين يعتبر من الأمراض الأكثر انتشاراً بين جميع الاشخاص وهذا بسبب تراكم كميات كبيرة من الدهون التي توجد في الشرايين وهي التي تؤدي إلى توقف عملها وهو يعالج بشكل فوري ومن الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالذبحة القلبية.

أعراض تصلب الشرايين هي شحوب وبهتان البشرة وهذا بسبب عدم تدفق الدم لها، وأيضاً التعب والإرهاق الشديدين طوال الوقت والإحساس بالآلام الشديدة في الجسم وهذا تحديداً يكون في أطراف اليدين والقدمين، ويظهر ازرقاق في الشفاة وعدم القدرة على تحريك أطراف الجسم وأرتفاع ضغط الدم.

أسباب تصلب الشرايين الوزن الزائد وتراكم كميات كبيرة من الدهون التي توجد في بعض المناطق المعينة التي توجد في الجسم، تعرض الإنسان للعديد من الضغوط النفسية المتنوعة وهي مثل الحزن والاكتئاب، أيضاً قلة الحركة وأداء العديد من التمارين الرياضية، أيضاً تناول كميات كبيرة من الأطعمة وهي التي تحتوى على نسبة وكمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، التدخين بشكل كبير والإكثار من تناول الكحول في العديد من الأوقات المختلفة وهي تؤثر على الشرايين.

للوقاية من تصلب الشرايين لابد من تناول كمية قليلة من المسكرات بشكل يومي وهي تكون مثل الجوز واللوز والكاجو والفستق، لابد من الابتعاد تماماً عن تناول الكحوليات ويتم تناول الأطعمة المليئة بالعناصر الهامة وهي مثل الفيتامينات المفيدة وهي مثل الخضار والفواكهة والأسماك والليمون وخل التفاح وأوراق الزيتون والثوم والقرفة وغيرها من المشروبات والمأكولات المفيدة والمليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف.

معني ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم يتم تعريفة بأنه هو العامل الذي يظهر مؤشراً يدل على القوة التي يتم بذلها من خلال القلب ويتم من خلالها ضخ الدم للأوعية الدموية، وضغط الدم هو يعتبر من المؤشرات الهامة التي تظهر أطباعاً عن صحة الجسد بشكل عام وأيضاً أن زيادته أو نقصه عن الحد الطبيعي هو يعتبر مؤشراً لظهور مشكلة صحية مختلفة ويتم قياس الضغط من خلال قياسين وقراءتين مهمتين وهي الأولي التي تعرف بضغط الدم وتشكل قراءة بسيطة والثانية تعرف بقراءة ضغط الدم الأنبساطي وهي تشكل المقام من القراءات الخاصة بضغط الدم.

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وضغط الدم يكون أما مرتفع أو منخفض وهو الذي يؤدي إلى العديد من الأمراض الخطيرة حيث أن ضغط الدم الأنقباضي يعكس الضغط الذي يقع على جدران الأوعية الدموية وهذا عند انقباض القلب بغرض ضخ الدم، وأما عن ضغط الدم الانبساطي فهو الذي يعكس الضغط الذي يقع على جدران الأوعية الدموية والتي تؤدي لإنبساط عصلة القلب وعندما يبذل القلب الكثير من المجهود يقوم بضخ الدم إلى الجسم لذلك لابد من الحفاظ على ضغط الدم أن يكون معتدلاً.

الفرق بين تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم

– يعد ضغط الدم المرتفع من أهم الأسباب التي تؤدي لتصلب الشرايين وهذا لأنه له تأثير كبير على قدرته في الفتح والغلق.

– أيضاً تصلب الشريين يؤدي إلى أرتفاع ضغط الدم وهذا بسبب ضيق المساحة التي توجد داخل الشرايين وتمنعها من تدفق الدم.

– أيضاً في حالة ارتفاع ضغط الدم فإن عضلات القلب تكون في جدران الشرايين السميكة وهي تستجيب من خلال دفع الدم وهو يكون بشكل أصعب وهذا ما يجعل الشرايين تتوسع بشكل كبير.

– أيضاً في حالة يوجد بها ارتفاع ضغط الدم وفي هذه الحالة الصامته يحدث أن الشرايين تتصلب وهو لا يسبب ظهور أي علامات أو أعراض في البداية.

– الشخص المصاب لا يمكنه أن يشعر بأي أعراض إلا بعدما يتم إصابته بتصلب الشرايين وهو الذي يؤثر على تدفق وسريان الدم بشكل وطريقة كبيرة.

– أيضاً في هذا الوقت قد لا يشعر بعض الأشخاص بأي مشكلة صحية ولم يتم تشخيص هذه المشكلة من خلال المريض.

– تصلب الشرايين يأتي بسبب زيادة الكوليسترول في الدم وبسبب السمنة الزائدة.

– ارتفاع ضغط الدم بسبب الإرهاق والغضب الشديد والحزن الشديد أو الفرح الشديد.

– تصلب الشريين من أهم اعراضه الشعور بالآلام الشديدة التي توجد في الصدر وهذا بسبب نقص التروية الدموية التي توجد في عضلة القلب.

– يوجد أختلاف كبير في قياس ضغط الدم وهو الذي يكون ما بين ضغط أسفل الساق أو الضغط الذي يكون في الساعد الخاص بالطرف العلوي.