انت الان تتابع موضوع الفرق بين احتقان البروستاتا والتهاب البروستاتا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعرف البروستاتا على انه عضو هام من أعضاء الجهاز التناسلي عند الرجال، وهو ذلك الجزء المهم الذي يكون مسؤول عن انتاج تلك الحيوانات المنوية، وهو عضو يكون محاط بعناقيد البروستاتة، كما تعمل على ضخ الدم على تساعد في عملية الانتصاب، وأيضا تساعد في كثير من تلك الامراض التي تصيب ذلك الجزء من الجسم، ولعل أشهر تلك الامراض التي تصيب البروستاتا هي الاحتقان الذي يصيب البروستاتا وأيضا التهاب البروستاتا، فما هو الفرق بين التهاب البروستاتا وبين التهابها، واليوم سنتعرف عليها وعلى اهم الطرق لعلاجها.

تعريف غدة البروستاتا

غدة البروستاتا هي غدة ذكورية حجمها بحجم حبة الجوز، والذي يمر عبرها المجرى البولي، وهي التي توجد من المثانة الى القضيب، حيث ان البول يقوم بالتدفق الى خارج الجسم.

كما ان غدة البروستاتا تتكون وتبدأ في عملية النمو منذ طفولة الشخص وتظل في عملية النمو حتى مرحلة البلوغ، كما ان غدة البروستاتا تتكون من 24 قناة، وتتفرغ منها عدد من الغدد الصغيرة، ولكن اغلب تلك الغدد تنتهي جميعها بفتحة واحدة.

كما ان غدة البروستاتا تفرز ذلك السائل الذي يعمل على تغذية وحماية الحيوانات المنوية، كما انه اثناء عملية القذف في الجماع، تقوم البروستاتا بتفريغ ذلك السائل في المجرى البولي، حتى يتم اختلاطه مع الحيوانات المنوية.

ما هو احتقان البروستاتا

ان احتقان البروستاتا يتم انتاجه بسبب تجمع كميات كبيرة من الدم، والذي يتم تدفقه بشكل كبير، ولكن يكون ذلك من غير ان يتم تفريغ أي من الشهوة الجنسية، حيث ان ذلك الاحتقان لا يتم التخلص منه عن طريق العادة السرية كما يقول بعض الاشخاص، فالعادة السرية من الأشياء التي تزيد من احتقان البروستاتا بشكل كبير.

كما ان احتقان البروستاتا ناتج عن التعرض الى نسبة كبيرة من التهيج الجنسي، وأيضا من عدم غض البصر وتحريك الشهوة الجنسية دون ان يتم تفريغها، وكل تلك الأمور التي تعود بالسلب على صحة الرجل وتتسبب له بكثير من الضرر.

ما هو التهاب البروستاتا

ان التهاب البروستاتا يكون بسبب وصول بعض من الميكروبات، سواء كانت تلك الميكروبات نوع من أنواع البكتيريا او الفيروس الذي يحدث الى البروستاتا، تلك الأشياء التي تؤدي الى التهابها بشكل كبير.

ما هي الاعراض

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في اغلب الحالات عند الرجال يكون الاعراض بين التهاب البروستاتا وبين احتقان البروستاتا متشابهة للغاية، ولكن تلك الاعراض عادة ما تكون أكثر الم، ويشتد الألم بشكل كبير عند التبول، كما انه يمكن ان يخرج بعض من القيح والصديد مع خروج البول من الجسم، وهي من الأشياء المؤلمة للغاية.

ما هي الاعراض المشتركة بينهم

هناك بعض الاعراض المشتركة بين التهاب البروستاتا واحتقانها، ومن اهم تلك الاعراض هي.

1_ الشعور الدائم بالتبول، ويكون ذلك بشكل متكرر، كما انه بعد الانتهاء من عملية التبول يشعر الشخص انه لازالت المثانة ممتلئة للغاية بالرغم من افراغها.

2_ الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، والشعور الدائم بالحمى، ولكن تلك الاعراض تظهر بشكل كبير عند الأشخاص التي تعاني من التهاب البروستاتا أكثر بشكل طفيف من الإصابة باحتقان البروستاتا.

3_ الألم الشديد الذي يشعر به في منطقة البطن، او بشكل دقيقي في أسفل البطن، حتى ان الألم يمكن ان يظهر بشكل كبير في الخصيتين، كما انه يظهر أيضا الم كبير في منطقة أسفل الظهر.

نصائح للوقاية من التهاب البروستاتا



لا يوجد أي تعليمات محددة يمكن ان تقوم بها للوقاية من تعرض الرجال لالتهابات البروستاتا، ولكن الشيء المؤكد الذي عليك عمله هو المحافظة بشكل كبير على النظافة الشخصية، والابتعاد التام عن أي علاقة جنسية غير شرعية، او خارج اطار الزواج، وعلى الرجل أيضا ان يقوم بالاستحمام بشكل دوري، وخاصة في فترة الحر الشديد والتعرق الدائم.

نصائح للوقاية من احتقان البروستاتا



واحدة من اهم الاشياء التي على الرجل اتباعها حتى يحمي نفسه من حدوث أي احتقان في البروستاتا، هي الابتعاد التام عن العادة السرية والتي يلجا اليها الكثير من الشباب ظن خاطئ منهم ان تلك العادة السرية يمكن ان تخفف من الاحتقان الذي يشعر به، ولكن العادة السرية على العكس فأنها تزيد من الاحتقان بشكل كبير.

كما انه يجب الابتعاد التام عن مشاهدة أي من الأفلام الإباحية الجنسية، والتي تعمل على تحفيز الشهوة عند الرجال، ويكون ذلك دون وجود أي مسلك طبيعي وشرعي لتفريغ الشهوة الجنسية من خلاله.

العلاجات التي يمكن اتباعها لعلاج البروستاتا

1_ عليك ان تقوم بشرب الماء بشكل كبير.

2_ ممارسة العلاقة الحميمة الشرعية بشكل منتظم والابتعاد عن العشوائية.

3_ الالتزام بممارسة التمارين الرياضية والتي تعمل على تحريك الدورة الدموية وتنشيطها أيضا.

4_ استخدام الادوية أيضا والتي تكون مضادات حيوية، وذلك من اجل التخلص من الالتهاب، كما يمكن ان يقوم بالاستعانة ببعض من المسكنات في حالة الألم الغير محتمل.