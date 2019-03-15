أنطونيو غوتيريش يُعيِّن بحرينية نائبة لمبعوثه الخاصّ إلى سورية

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، البحرينية خولة مطر، في منصب نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن. وذكر الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة أن خولة مطر "تتمتّع بخبرة كبيرة ومعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة". وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا Advertisements - نيكي هالي تسخر من ترامب بسبب خطابه في الأمم المتحدة - مقتل سورية تبلغ 15 عامًا على يد زوجها في البقاع

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