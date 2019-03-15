شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثرة النوم من المشاكل التى يجهلها الكثيرون ،ويعتقدون ألا ضرر فى ذلك، على الرغم من أنه يسبب مشاكل صحية تؤثر على أعضاء الجسم، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة، لذا ينصح دائماً بالاعتدال فى عدد ساعات النوم وألا تزيد عن 8 ساعات أو تقل عن 6 ساعات.

ووفقاً لما ذكره موقع healthline فإن أضرار الإفراط فى النوم هى:

الإفراط فى النوم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر نتيجة خلل الهرمونات.بعض الأشخاص يتعرضون لمشاكل صحية فى القلب تسبب الجلطات وانقطاع التنفس.قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة بسبب تراكم الدهون فى الجسم، خصوصا البطن والأرداف.يعرضك للصداع المزمن والمتواصل وعدم القدرة على التركيز.يسبب ألما شديدا فى الظهر نتيجة الضغط على فقرات العمود الفقرى وتشنج فى المفاصل.فى بعض الأحيان قد يسبب النوم لفترات طويلة الأرق والقلق والمزاج السيئ.

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