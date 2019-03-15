شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعمل المضادات الحيوية لقتل البكتيريا داخل الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المضادات الحيوية هى نوعيات الأدوية التى تستخدم فى علاج الأعراض والأمراض التى تسببها البكتيريا والجراثيم وتقوم بإصلاح الالتهاب الذى تسببت فيه.

ووفقًا لتقرير موقع "healthline" فإنه قبل انتشار فكرة المضاد الحيوى كانت 30% من جميع الوفيات ناتجة عن الالتهابات البكتيرية، إلى أن تم استخدام أول مضاد حيوي في عام 1936.

كيف تعمل المضادات الحيوية ضد البكتيريا؟

تحارب المضادات الحيوية الالتهابات البكتيرية عن طريق قتل البكتيريا أو إبطاء وتعليق نموها وذلك عن طريق:

مهاجمة الجدار أو طلاء البكتيريا المحيطة.

التدخل في عملية تكاثر البكتيريا ووقفها.

منع إنتاج البروتين في البكتيريا داخل الجسم.

تبدأ المضادات الحيوية في العمل مباشرة بعد البدء في تناولها ولكن قد لا تشعر بتحسن لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، لذا ينبغى التأكد من الجرعة التى وصفها الطبيب واتباع المدة المحددة، ومعظم المضادات الحيوية تؤخذ لمدة من 7 إلى 14 يومًا حسب تقرير الطبيب، ويفضل تكملة جرعة المضاد الحيوى كاملة لتجنب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ما هى مقاومة المضادات الحيوية؟

المضادات الحيوية هي أدوية قوية تعمل بشكل جيد للغاية مع أنواع معينة من الأمراض ومع ذلك فإن بعض المضادات الحيوية الآن أقل فائدة مما كانت عليه في السابق بسبب زيادة في مقاومة المضادات الحيوية، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما يفشل التحكم في البكتيريا أو قتلها بواسطة بعض المضادات الحيوية.

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عندما تتناول المضادات الحيوية، يتم القضاء على البكتيريا الحساسة التي تعيش خلال العلاج بالمضادات الحيوية، وغالبًا ما تقاوم تلك المضادات الحيوية، ولها خصائص فريدة تمنع المضادات الحيوية من العمل لقتلها .

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