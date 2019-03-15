انت الان تتابع موضوع قائمة الممنوعات بعد عملية الليزك والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التخلص من النظارات امر ممكن بالاعتماد على عملية الليزك ، فإن خطوتك الأولى هي استشارة في معهد متخصص في عمليات الليزك ، كذلك لابد من معرفة الخطوات الواجب اتباعها قبل و بعد العملية.

ما يجب فعله بعد الليزك

أحد الأمور التي ستتعلم عنها هو متابعة الرعاية بعد الليزك ، كما هو الحال في أي إجراء طبي ، هناك أشياء يجب على المرضى فعلها و أشياء يجب على المرضى تجنبها ، بعد الحصول على الليزك للمساعدة في ضمان الشفاء الجيد ، سوف يصف لك الأطباء قطرتين مختلفتين من الأدوية ، و تعطيك إرشادات حول استخدامها لمدة أسبوع تقريبًا بعد الليزك ، و تساعدك الدموع الاصطناعية على الشفاء أيضًا ، لذا ستستخدم الكثير من تلك الأنواع بعد الليزك ، و لكن التوجيه من أطبائنا و الموظفين الذين يتم الترحيب بهم عادة هو النوم ، سيُطلب منك النوم ما لا يقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الليزك.

أشياء تجنبها بعد الليزك

فرك العين

العين في هذا الوقت تكون حساسة ، فمن المهم تجنب فرك العيون لبضعة أسابيع بعد اجراء الليزك ، و يمكن للمرضى العودة إلى الأنشطة المعتادة في اليوم التالي بعد الليزك ، لكن فرك العين ليس مدرجًا في قائمة “الأنشطة العادية” ، تجنب فرك العين يساعد على ضمان أن سطح العين يشفي بشكل صحيح و سريع ، عندما يسمع المرضى أنه يجب عليهم تجنب فرك عيونهم لبضعة أسابيع يكون ذلك منطقيًا ، و لكن عادةً ما يبدأ المريض في التفكير في أشياء عملية حقًا.

تجنب دخول جسم غريب في العين

ما الذي يجب على مريض الليزك فعله إذا أصيب برمش أو جسيم من الغبار في العين خلال أول أسبوعين بعد إجراء الليزك؟ ، انها بسيطة جدا في الواقع – اغسل العين بالدموع الاصطناعية ، سيؤدي ذلك إلى خروج المتسلل من دون فرك ، يمكن للمرضى الاستحمام عادة بعد الليزك ، و سيُطلب منهم ببساطة تجنب تدفق الدش مباشرة على الوجه ، و غسل الجفون مباشرة و تجفيف الجفون بعد ذلك ، سيطلب الفريق الطبي تجنب مكياج العيون لبضعة أيام بعد الليزك ، و أنه عندما تعود إلى ارتداء مكياج العيون ، يمكنك إزالته بحركة هبوطية لبضعة أسابيع فقط ، ستتلقى مجموعة من نظارات النوم الرائعة التي يمكنك ارتداؤها عند النوم أو في وقت النوم خلال الأيام القليلة الأولى.

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تجنب المياه القذرة بعد الليزك

للمساعدة في الحفاظ على سلامة عينيك بعد الليزك ، سيطلب الأطباء في معاهد صحة العين أن تتجنب مصادر المياه القذرة لمدة أسبوع على الأقل ، تعتبر قطرات عينك من المضادات الحيوية قوية جدًا و تقوم بعمل رائع في الوقاية من العدوى ، لكن معظم الناس يدركون تمامًا أن حمامات السباحة ، و أحواض الاستحمام الساخنة قريبة من قائمة البيئات المفضلة للبكتيريا ، لذلك فمن الأفضل أن تبتعد عنها لمدة تصل إلى حوالي أسبوع ، لذلك لا توجد أحواض سباحة أو أحواض استحمام ساخنة أو أنهار أو مجاري أو محيطات لمدة أسبوع على الأقل بعد إجراء الليزك.

السفر بعد الليزك

لدى العديد من مرضى الليزك خطط سفر بعد إجراء LASIK ، و يتساءلون عما إذا كانت هناك أية قيود متعلقة بالسفر الجوي ، الأسبوع الأول بعد الليزك هو الوقت الأكثر أهمية للشفاء ، لذا سيطلب الأطباء ألا تسافر خارج البلاد خلال الأسبوع الأول ، المرضى آمنون للسفر محليا خلال الأسبوع الأول بعد LASIK ، و نحن نوصي عادة وجود كمية كافية من الدموع الاصطناعية ، لهذه الرحلة بسبب الهواء الجاف القسري على الطائرات ، سوف تساعدك الدموع على البقاء براحة.

تجنب السفر الدولي بعد الليزك

– عند التحدث عن الأسبوع الأول بعد الليزك ، سيكون لديك زيارات فحص خلال الأسبوع الأول بعد LASIK و هي ليست زيارات اختيارية ، من المهم أن يراك أخصائيو الليزك ، لكلا هذين التعيينين للتأكد من أن عينيك تلتئم جيدًا ، ستكون الزيارة الأولى هي اليوم الذي يلي يوم اجراء العملية ، و ستكون الزيارة الثانية في غضون أسبوع بعد ذلك.

– خلال أسبوعك الأول برؤيتك الجديدة ، سيطلب منك الأطباء أن يأخذوا الأمر بسهولة في أنشطة التمرينات ، للتمتع بالتمرينات الخفيفة ، لكن تجنّب التمارين الشاقة ، التي تجعلك تعرق بما فيه الكفاية حيث قد تتعرق في عينيك ، لذا استمر في النشاط بمستوى خفيف للأسبوع الأول.

متابعة طبيب العيون

بعد إجراء عملية الليزك لا تبدأ بمعالجة عينيك و كأنك ربما تعالج الأذنين حاليًا ، و تظن أن إجراء فحوصات منتظمة للعين لم تعد مهمة ، إذا كان الشخص لا يسمع جيدًا ، فسيذهب للحصول على فحص للسمع لمعرفة ما يجري ، و بالمثل عندما لا يرى الشخص جيدًا ، يذهبون إلى طبيب العيون لمعالجة المشكلة ، الحقيقة هي أن اختبارات العين موصى بها للغاية حتى بالنسبة للأشخاص الذين يرون جيدًا ، الحفاظ على صحة العين أمر مهم ، و فحوصات العين هي الطريقة للقيام بذلك ، في بعض الأحيان يتم تشخيص المشكلات الصحية العامة مثل السكري أولاً في فحص العين الروتيني ، لذلك تعد اختبارات العين مهمة لجسمك بالكامل ، لذلك بعد أن تحصل على الليزك ، لا تقل وداعًا لطبيب العيون المعتاد و مواكبة زياراتك المنتظمة.