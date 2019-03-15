شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عشبة زهرة الآلام مع الماء لخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأدوية ليست الخيار الوحيد عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على ضغط الدم لديك، فهناك أيضًا مجموعة من العلاجات الطبيعية التي سوف تساعد في الحفاظ على ضغط الدم، ومنها عشبة زهرة الآلام أو Passion flower، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل شاى عشبة زهرة الآلام لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع " Stepto health".



شاى عشبة زهرة الآلام

وعشبة زهرة الآلام أو Passion flower وهو نوع من النباتات الطبية وتتميز بأزهارها وتنمو بسرعة كبيرة، حيث يمكن أن يصل طولها إلى ما بين 6 و9 أمتار.

ومن فوائد عشبة زهرة الآلام أنها تساعد على علاج العصبية والأرق والنوبات المرضية، كما أنها أيضًا علاج ممتاز للتحكم في ضغط الدم، وتساعد على ارتخاء العضلات، وبفضل احتوائها على الفلافونيدات والقلويدات، فإنها أيضًا علاج رائع في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.



زهرة اللالام

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من عشبة زهرة الآلام المجففة(15 جرام)

كوب من الماء

الطريقة:

-أغلى بعض الماء وصبه في كوب.

-أضف ملعقة واحدة من النبات لكل كوب ستصنعه.

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-اتركه لمدة خمس إلى عشر دقائق ثم صفيها وصبها في فنجان وأشرب هذا الشاى مرة واحدة يوميًا.

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