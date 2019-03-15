شكرا لقرائتكم خبر عن ليه بنحس بـ"طقطقة" فى الودن أحيانًا.. وهل تشكل خطرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سماع صوت فى الأذن أو ضوضاء مستمر بها، أمر شائع يعانى منه الكثير من الأشخاص، وكثير ما يكون علامة على وجود خلل يحدث داخل الهياكل الحساسة للأذن.

بعض حالات الضوضاء فى الأذنين حميدة وفقًا لتقرير موقع "belmarrahealth"، مثل صوت طقطقة في الأذن عند تحريك الفك أو أثناء تناول الطعام بسرعة، قد لا تختفي بسهولة.

قد تكون أصوات الطقطقة في الأذن مزعجة للغاية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى القلق أو قلة النوم أو ضعف مستوى الأداء المدرسي أو العمل، بل وحتى قلق المزاج.

المصطلح الطبى الذي يمكن استخدامه للإشارة إلى صوت طقطقة في الأذنين هو "طنين الأذن"، يمكن تطبيق هذا المصطلح على أولئك الذين يعانون من مختلف الأصوات غير الطبيعية في الأذن مثل الرنين، صفير، الهسهسة، النقر، وبالطبع طقطقة.



طقطقة فى الأذن

أسباب طقطقة الصوت الأذنشمع الأذن

يعتبر السبب الرئيسى في حدوث طقطقة في الأذن تراكم شمع الأذن ويمكن أن يغطي طبلة الأذن، ونظرًا لأن هذا الهيكل يعتبر مكونًا حيويًا في توصيل الصوت، فإن وجود مادة صلبة مثل شمع الأذن الجافة التي تغطيها يمكن أن يؤدي إلى الشعور باهتزازات فى الأذن.

ضعف فى قناة استاكيوس

وجود خلل في قناة استاكيوس قد يسبب طقطقة الأذن، حيث تتمثل وظيفة أنبوب الصوت في تدوير الهواء داخل الأذن، والذي يلعب دورًا في الحفاظ على التوازن بين ضغط الهواء الداخلي والخارجي.

عندما يكون هناك خلل في قناة eustachian، مثلاً عند إصابة الجهاز التنفسي أو حدوث رد فعل تحسسي، يمكن أن يحدث تراكم للسوائل فى الأذن، ما قد يؤدي إلى الضغط داخل الأذن أكثر من المعتاد، وربما خلق صوت تشبه طقطقة عند فتح الفم والتثاؤب.

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بعض أنواع الأدوية

هناك العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تسبب ضرر بالعصب السمعي المسئول عن السمع، إذا استخدمت بشكل غير صحيح، قد يعاني المريض من فقدان السمع المفاجئ، أو طنين الأذن، أو أصوات غير مريحة مثل الطقطقة في الأذن. ويمكن ملاحظة ذلك عند بعض الأدوية المضادة للمضادات الحيوية، وبعض الأدوية المدرة للبول.

فقدان خلايا الشعر الحسية

تقع داخل القوقعة خلايا الشعر الحسية التي تساعد على إجراء الصوت وإرسال إشاراتها إلى الدماغ، يؤدى تدمير خلايا الشعر الحسية ما يؤدي إلى فقدان السمع.

يعتمد علاج طقطقة الأذن على السبب الذى يشخصه الطبيب لمعرفة طريقة العلاج الخاصة بكل إصابة.

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