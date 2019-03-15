شكرا لقرائتكم خبر عن لو حسيت بحموضة المعدة وانت فى الشغل.. اعرف تتصرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان عملك يتطلب منك الجلوس لساعات طويلة فقد يكون ذلك سببًا فى مواجهتكم العديد من المشكلات الصحية ، وربما أغرب هذه المشكلات تتمثل فى إصابتك بحموضة المعدة، فما لا يعرفه البعض أن الجلوس لأكثر من 8 ساعات يسبب حموضة المعدة وفقا لموقع" health" .

حموضة المعدة هو ارتجاع لحمض المعدة إلى المريء مما يسمح لحمض المعدة بالرجوع مرة أخرى في المريء، هذا الارتجاع يمكن وفقا لموقع" health" أن يسبب حرقة المعدة .



المعدة

أسباب الحموضة

هذه هي عوامل الخطر الشائعة الأخرى لمرض الجزر الحمضي:

تناول وجبات كبيرة أو الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة.

زيادة الوزن أو السمنة.

تناول وجبة ثقيلة والاستلقاء على ظهرك أو الانحناء عند الخصر.

الجلوس لفترة طويلة جدا في وضع الجلوس غير لائق.

تناول أطعمة معينة، مثل الحمضيات والطماطم والشوكولاتة والنعناع والثوم والبصل أو الأطعمة الحارة أو الدسمة.

شرب بعض المشروبات مثل الكحول أو المشروبات الغازية أو القهوة أو الشاي.

التدخين.

تناول الأسبرين أو الأيبوبروفين أو بعض مرخيات العضلات أو أدوية ضغط الدم.



حموضة المعدة

الوقوف والمشي حول المكتب كل 30 دقيقة. التحرك باستمرار كلما سمحت الفرصة لذلك. المشى إلى الحمام الأبعد في موقع العمل . الوقوف والمشي حول الغرفة عند التحدث فى الهاتف. فكر في قضاء 5 دقائق سيرًا على الأقدام مع كل استراحة لتناول القهوة. الجلوس بشكل صحيح لتجنب الضغط على المعدة وتشجيع الهضم.

كيفية منع الحموضة في العمل

نصائح لتحسن الهضم

اجلس عندما تتناول الطعام على كرسى يوفر دعم للظهر.

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حافظ على مستوى الركبتين مع الوركين والجلوس قدر المستطاع في الكرسي قدر الإمكان.

الجلوس فى وضع مستقيم لأن الجلوس الخاطئ فترة طويلة يضع الضغط على الصدر والكتفين والرأس الذى يسبب الحموضة.

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