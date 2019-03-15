انت الان تتابع موضوع اسباب خروج الدم مع البراز دون الم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لون البراز الأسود الداكن يدل على مخالطته بالدماء، وغالباً يكون سببه نزيف من مكانٍ داخلي في القناة الهضمية، وهذا يعني أنّ الدم تم هضمه مع الطّعام الذي كان في القناة الهضمية، ونزل معه على شكل برازٍ، وهذه الأعراض شائعة، وتتفاوت أسبابه في درجتها من بسيطة لا تحتاج تدخل من الطبيب، وأسباب أخرى تستوجب عنايةً طبية.

خروج الدم مع البراز دون ألم

– إذا كان المريض صغير السن؛ فيكون سبب نزول الدم مع البراز إما البواسير أو الشقوق الشرجية، أو التهاب القولون.

– إذا تجاوز عمر المريض خمسين عاماً، فعندها من الممكن إنه قد أصيب بسرطان القولون.

– الإصابة بورم حميد في القولون وهو عبارة عن زوائد تظهر في بطانة القولون.

– الإصابة بقرحة المعدة المزمنة.

– الإصابة بقرحة المعدة المزمنة.

– الإصابة بقرحة الإثنى عشر المزمنة.

– الإصابة بقرحة المريء المزمنة.

– الإصابة بسرطان المستقيم.

– الإصابة بدوالي المريء.

– الإصابة بخلل في الأوعية الدموية الخاصة بالجهاز الهضمي؛،ويسبب هذا الخلل نزول دمٍ مع البراز، ولا يصاحبه عادةً الشعور بالألم، ويحدث بشكل أكثر شيوعاً عند كبار السن.

– تناول بعض الاطعمة الغنية بالحديد والتصبغات السودا مثل التوت الاسود والعنب الأسود والكركدية والملوخية، و تناول المستحضرات الدوائية الغنية بالمعادن كالنحاس والحديد مثل أدوية علاج فقر الدم والأنيميا الحادة.

– تناول الادوية التي تؤدي إلى رفع سيولة الدم مثل اقراص الأسبرين وحقن السيولة.

– الإصابة بالالتهاب المعوي القولوني.

– الإصابة بالتهاب المريء.

– الإصابة بتآكل الاثني عشر أو المعدة.

– عند تناول أدوية تؤدي إلى حدوث نزيف.

– الإصابة بالتهاب الأمعاء أو القولون؛ وهي أمراض مزمنةٌ تسبب تهيج بطانة الأمعاء.

أعراض المصاحبة لنزول الدم مع البراز

– إذا كان صاحب البراز المختلطَ بالدم استفراغٌ يصاحبه دم أيضاً؛ فيدل ذلك على وجود نزيف حاد في القناة الهضمية، أما إذا كان العرض فقط برازا يصاحبه دم؛ فيعني ذلك أن النزيف أقل كميةً وحِدةً، وإذا كان النزيف قادماً من المعدة، فسيكون مهضوماً جزئياً، وسيظهر بلون بنيٍ مع الاستفراغ، يشبه البن المطحون.

– الشعور بالتعب عام.

– الشعور بالدوخة.

– الشعور بالغثيان والتعرق.

– إذا كان النزيف حاداً فيشعر الشخص بهبوط في الضغط، وزيادة في عدد دقّات القلب، وبرودة في الأطراف.

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– الشعور بألم وحكة في مكان الشرج، وهذا يعني أن النزيف خارجي، وليس قادماً من القناة الهضمية.

– الإصابة بفقدان شديد في الوزن.

– شحوب الوجه، في حال حدوث فقر دم؛ نتيجة النزيف المزمن.

اكتشاف سبب نزول الدم في البراز

– غسيل أنفي معدي

:هو اختبار يوضح ما إذا كان السبب وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي أو السفلي؛ حيث تزال من خلاله محتويات المعدة عن طريق إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة.

منظار المريء والمعدة

بقوم الطبيب بإدخال منظار مرن يحتوي على كاميرا عن طريق الفم إلى المعدة والإثني عشر، لمعرفة عن مصدر النزيف.

تنظير القولون

مماثل لاختبار منظار المريء، حيث يدرج المنظار من خلال العضو الذكري لعرض القولون، وتجمع من خلاله عينات من الأنسجة، وتفحص لمعرفة سبب نزول الدم.

مجهر البطن

هو اختبار تفحص فيه الأمعاء الدقيقة، ويتمثل في ابتلاع كبسولة تحتوي على كاميرا صغيرة، تنقل صوراً إلى جهاز الفيديو من خلال مرورها عبر الجهاز الهضمي.

الأشعة السينية

هو جهاز أساسه استخدام الأشعة السينية لإظهار الجهاز الهضمي.

علاج نزول الدم في البراز

– حقن المواد الكيميائية في منطقة النزيف.

– حقن الأدوية في الأوعية الدموية للسيطرة على النزيف عن طريق عملية القسطرة.

– إجراء العمليات الجراحية لإزالة الأجزاء المُتضرّرة من القولون.

– تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم، لما له من قدرة على التليين.

– الجلوس في حمام ماء دافئ مع القليل من الملح لمدة لا تقل عن عشر دقائق؛ حيث يساهم ذلك في التئام الجروح.

– تناول العصائر الطبيعية.

– تناول موزة واحدة يومياً، بعد أن تطبخ على بخار الماء، وتطحن.

أعراض تستوجب زيارة الطبيب فوراً

– التنفس السريع والدوخة وعدم القدرة على الوقوف على القدمين وفقدان الشعور بالآخرين من حوله.

– شحوب واصفرار الجلد ولون البشرة.

– قلة إدرار المريض للبول.

– الآلام الشديدة في الصدر والجهاز التنفسي.

– ارتفاع درجة حرارة الجسم.

– الآلام الغير محتملة في البطن.

– خروج دم مع البراز لون احمر قاتم او عنابي حيث يدل احيانا على الاصابة بنزيف داخلي مصدره الجهاز الهضمي او الامعاء بنوعيها الغليظة والدقيقة.