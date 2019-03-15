انت الان تتابع موضوع اسباب البواسير عند البنات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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داء البواسير وهي تجمع للدم في الأوردة الموجودة أسفل قناة الشرج، بشكل غير طبيعي وبكميات كبيرة، فيؤدي ذلك إلى تمددها، فتصبح بها انتفاخات، ويوجد منها نوعين داخلية وتحدث داخل المستقيم ولا يمكن رؤيتها، وبواسير خارجية وتظهر خارج الجلد المحيط بفتحة الشرج ويمكن رؤيتها ولمسها.

ما هي اسباب البواسير عند البنات

– عند وجود عوامل وراثية بين أفراد العائلة.

– عند المعاناة من الإمساك المزمن، بسبب زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية.

– عند الإصابة بسرطان القولون،و الخضوع لجراحة في منطقة المستقيم مسبقاً.

– عند الإصابة بالأمراض الصدرية المزمنة التي تسبب السعال الحاد.

– عند الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر، أو التلفزيون، أوالقيادة لفترات طويلة.

– عند الإصابة ببعض أمراض الكبد.

– عند المعاناة من الإسهال المزمن.

– عند الجلوس لمدة طويلة دون حركة.

– عند رفع الأشياء الثقيلة بشكل باستمرار.

– عند زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

– عند اتباع نظام غذائي قليل الألياف.

– عند الضغط بشكل كبير عند التبرز.

– عند استخدام الملينات بشكل مفرط.

أعراض البواسير عند البنات

– عند حدوث نزيف من الشرج، سنجد الدماء على سطح البراز بعد عملية الإخراج، أو ملاحظة الدماء عند استخدام المناديل الورقية.

– عند الشعور بعدم الراحة والحكة الشديدة في منطقة الشرج.

– عند الشعور بالألم في منطقة الشرج، أثناء عملية الإخراج أو عند الجلوس.

– عند نزول البواسير الداخلية خارج الشرج فتقوم وقتها بإخراج إفرازات مخاطية منها.

– عند صعوبة تنظيف منطقة الشرج بسبب ظهور نتوءات مزعجة ناتجة عن ظهور بواسير خارجية.

– عند وجود كتلة صلبة واحدة أو عدة كتل بالقرب من الشرج.

– عند الشعور بالألم وعدم الراحة عند قضاء الحاجة

علاج البواسير عند البنات

– تناول الأدوية المسكنة للألم.

– استخدام كمادات الثلج حتى تقوم بتخفيف التورم وتقليل الشعور بالحكة.

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– استخدام ضمادات تحتوي على مادة تقوم بتخدير المكان وتمنع الشعور بالألم.

– استخدام كمادات حتى تقوم بتخفيف تورم الأوردة.

– الجلوس في الماء الدافئ لأنها تخفف من الشعور بالحكة.

– تناول الأدوية الملينة حتى تقوم بالتخفيف من الألم والالتهاب الذي يرافق البواسير، فيقوم الدواء بزيادة كمية الماء والدهون في البراز فيقوم بتسهيل عملية خروجه.

– استخدام المناديل الرطبة الناعمة الرقيقة الملمس بدلاً من المناديل الورقية الجافة حتى لا تجرح البواسير وتسبب نزيف.

– استخدام البصل المشوي والزيت في صنع خليط متجانس، ثم نقوم بدهن البواسير بشكل يومي

– هرس الباذنجان المشوي ووضعه على البواسير مرة واحدة خلال اليوم.

– غلي ثلاث ورقات من التين في لتر من الماء ثم نتركه ليصبح دافئ ونغسل به البواسير أو الجلوس فيه.

وقاية البنات من البواسير

– التخلص من الإمساك وذلك بتناول الخضروات والفاكهة والوجبات المليئة بالألياف.

– تناول الأغذية الغنية بالألياف الطبيعية فيجب تناول حبوب البقوليات ، والنخالة، والحبوب الكاملة، والبروكلي، والجزر والفواكه الطازجة.

– شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، حيث لا تقل هذه الكمية عن 8 أكواب يومياً.

– ممارسة التمارين الرياضية دقيقة بشكل يومي مثل المشي السريع لمدة تلت ساعة لأنها تقوم بتحفيز حركة الامعاء.

– تنظيم حركة الأمعاء في الجهاز الهضمي وذلك من خلال تحديد موعد ثابت للإخراج والجلوس على المرحاض يومياً، ويفضل أن يكون بعد تناول الوجبات، كما يفضل الذهاب لدورة المياه فور الشعور برغبة الإخراج، وعدم تأجيل حاجة الجسم لإخراج الفضلات.

– تناول الكثير من العصائر من أجل تسهيل عمل الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي لتخفيف الإصابة بالإمساك.

– إجراء تدخل جراحي لإزالة البواسير وبالأخص إذا كانت بواسير داخلية.

العلاج الجراحي للبواسير

– ربط الشريط المطاطي

وفيها يتم ربط البواسير بشريط مطاطي صغير، لقطع الدم عنها، وهي الطريقة الفعالة في علاج البواسير الداخلية البارزة.

– الحقن وتجلط الدم

وتستخدم هذه الطريقة في حالة البواسير النازفة وغير البارزة،لأنها تتسبب في انكماشها.

تدبيس البواسير

تستخدم في علاج البواسير الداخلية، لأنها تساعد في انكماش النسيج الداخلي.

استئصال البواسير

وهي عملية جراحية متكاملة من أجل إزالة الأنسجة الزائدة المسببة للنزيف والبروز ولا نلجأ للتدخل الجراحي

إلا إذا تكرر تكوين تكتلات في البواسير الخارجية، أو في حال استمرار النزيف المزمن، أو في حالة عدم نجاح الطرق الأخرى في علاج البواسير.

الليزر

وتستخدم فيها الأشعّة تحت الحمراء أو الليزر لحرق وكي أنسجة البواسير لعدم ظهورها مرة أخرى.

علاج البواسير بالأعشاب

– يساعد جل الصبار عند دهنه على البواسير في علمية التئام الجروح، ويقوم بتسكين الألم، لأنها تحتوي على مضادات للالتهاب.

– وضع عدة نقط من زيت بذور الكتان على المنطقة المصابة، فهي تقوم بتخفيف الألم وتزيد من سرعة علاجها.