انت الان تتابع موضوع اضرار القرمز للشعر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القرمز هو الحبيبات التي تنتجها الحشرات الملتصقة على شجر البلوط، وتشبه الفراشة فتتشرنق لفترة وتتصلب فتنتج حبيبات صغيرة تظل ملتصقة بثمرة البلوط، فتستخدم كمادة ملونة للشعر، لأن منقوع القرمز يعطي لون أحمر مميز فيتم استخدامه في صبغ لون الشعر، سواء باستخدامه مع الماء أو مع الحناء.

أضرار القرمز للشعر

– ظهور تقرحات في فروة الرأس.

– حدوث تهيج وإحمرار عند منطقة الرقبة من الخلف ورغبة في الحكة بسبب نزول صبغة القرمز عليها بعد غسيل الشعر.

– يعطي ملمس خشن للشعر.

– يتسبب القرمز في تساقط الشعر.

– عدم ثبات اللون في الشعر وظهور اللون الأصلي للشعر.

– في حالة نزول اللون القرمزي من الشعر لن تستطيع صبغه مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر حتى لا تؤذي فروة الرأس ويتساقط الشعر بالكامل.

– حذر أطباء العيون من استخدام القرمز، لاعتباره مادة حارقة قد تتسبب في حدوث التصاقات للملتحمة.

– حذر أطباء العيون من استخدامه، لإنه قد يتسبب في التهابات شديدة بالعين، نتيجة ظهور قرحة في القرنية فتفقدها الإحساس على سطحها.

طريقة صبغ الشعر بالقرمز

المكونات والأدوات المطلوبة

– ملعقتان صغيرتان من القرمز المطحون.

– ملعقتان كبيرتان من النشا.

– ملعقة كبيرة من أي نوع حمام زيت موجود.

– ملعقتان من بودرة تفتيح اللون.

– أربع ملاعق من ماء الأكسجين.

– نصف كوب ماء.

– مشط تقسيم الشعر، وملاقط تثبيت للشعر.

– جونة بلاستيكية خاصة بالصبغة.

– ثوب واق، فازلين.

– قفازات واقية.

– فرشاة لتوزيع الصبغة.

الطريقة بالخطوات

– نقوم بخلط النشا مع القرمز المطحون في إناء صغير.

– ثم نقوم بإضافة الماء ونقلب المكونات حتى تتماسك وتصبح ثقيلة وسميكة القوام.

– نقوم بإفراغ خلطة القرمز في طبق مخصص للصبغة، ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نخلط معها حمام الزيت، ونقلبها حتى تتجانس المكونات كلها مع بعض.

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– ثم نقوم بخلط بودرة تفتيح اللون، مع ماء الأكسجين ونقلبهم جيداً.

– نرتدي الثوب الواقي، ونقوم بتوزيع الفازلين على الرقبة، ومنطقة خلف الأذنين، والجبهة حتى لا يصابوا بالحساسية من مادة تفتيح اللون.

– نقوم بتقسيم الشعر إلى أربعة أقسام ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر باستخدام مشط التقسيم.

– يجب الابتعاد عن الجذور مسافة سنتمترين، ونقوم بعدها بتوزيع مادة التفتيح، ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى يتغير لون الشعر، ويصل للون الأصفر الفاتح.

– نقوم بغسل الشعر جيداً ثم نقوم بتجفيفه بالمنشفة فقط.

– بعدها نقوم بتوزيع خليط القرمز على الشعر، مع تجنب وضع الخليط على فروة الرأس، ونتركها لمدة خمس دقائق فقط، حتى نحصل على اللون المطلوب، وإذ كان اللون المطلوب نريده أكثر تركيز فنترك القرمز على الشعر لمدة عشر دقائق فقط.

– نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ جيداً حتى يخلو الشعر من خليط القرمز، ثم نضع القليل من حمام الزيت على الشعر ونقوم بتدليكه، ثم نتركه لمدة ساعتين، ونقوم بغسل الشعر مرة أخرى.

صبغ الشعر بالقرمز مع الحناء

المكونات والأدوات المطلوبة

– حبتان من القرمز من عند العطّار.

– كوب من الحناء الطبيعية.

– نصف كوب حلبة مطحونة.

– ربع كوب أوراق السدر المطحونة.

– كوب ماء دافئ، فازلين.

– معلقتان من الزبادي.

– ربع ملعقة محلب مطحون.

الطريقة بالخطوات

– نقوم بنقع حبات القرمز في الماء الدافئ لمدة ساعة، ثم نغليها مع الحلبة، والسدر، والمحلب المطحون

ونتركه حتى يبرد تماماً.

– نقوم بوضع الزبادي على الحناء ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بإضافة خليط المنقوع إلى الحناء، ونعجنها جيداً حتى نحصل على عجينة لينة.

– تقوم بارتداء الثوب الواقي من الصبغة، وتجنباً لتأثر المناطق المحيطة بالشعر باللون الناتج لخليط الحناء والقرمز، سنقوم بتوزيع الفازلين في هذه المناطق: حول الأذنين، ومنطقة أعلى الجبهة والرقبة من الخلف، والحواجب.

– نقوم بتوزيع الخليط على الشعر، ونقوم بتغطية الشعر ببونيه من النايلون، ونضع فوقها منشفة مبلولة بماء ساخن ونتركها على الشعر مدة ساعة.

– نقوم بغسل الشعر بالماء حتى تنزل الحناء منه، ثم نقوم بغسله بالماء والبلسم فقط، وحتى نحافظ على ثابت اللون، لا نقوم بغسل الشعر بالشامبو لمدة يومين.

– نفضل إضافة أي كريم مرطب، أو زيت للشعر لخليط الحناء والقرمز للحصول على المزيد من الرطوبة، والتغذية للشعر.

1- تقرحات في فروة الرأس

2-حكة في خلف الرقبة بعد كل غسلة لأن المادة تنزل وتهيج البشرة

3- يخشن الشعرويساقطة

4-اللون ينزل في كل غسله ويطلع الأشقر اللي من قبل ويصير اللون يفشل