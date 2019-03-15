انت الان تتابع موضوع طرق ازالة شعر الجسم للرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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عادة ما نجد ان الرجال لهم كثافة عالية للشعر الموجود في وجوههم واجسامهم اكثير بكثير من النساء، وترجع كثافة الشعر عند الرجال الى ارتفاع نسبة هرمون يعرف باسم هرمون التستوستيرون، كما ان الشعر عند الرجال يظهر بشكل كبير في نموه على الصدر وعلى الكتفين، وأيضا في الظهر، وأسفل الظهر، وأيضا يظهر الشعر في العانة وفي الساقين والذراعين.

الشعر عند الرجال

قد كان في السابق شعر جسم الرجل وكثافته واحدة من اهم علامات الرجولة عند الناس، ولكن اختلفت تلك المعايير في وقتنا الحالي، فأصبحت البشرة الملساء والناعمة التي تخلوا من أي شعر هي من علامات الجمال والتي أصبحت مطلوبة اليوم.

ومن الأمور الصادمة التي يمكن ان تفزع الكثير من الرجال، هي فكرة إزالة الشعر عند الرجال، فأول ما يمكن ان يخطر على بالك عند سماع ازالة الشعر هي مستحضرات التجميل الخاصة بالنساء، وذلك لان النساء هن الأكثر هوس بإزالة الشعر الزائد من الجسم، ولكن في الأيام الأخيرة أصبح موضوع إزالة الشعر الزائد عند الرجال من الأمور الشائعة للغاية، والتي أصبح يسعى اليها عدد كبير من الرجال، ولكن يبحث الرجال عن الكثير من الطرق المبتكرة والغير تقليدية لإزالة الشعر الزائد من اجسامهم.

اهم العوامل الهامة لإزالة الشعر

هناك عدد كبير من العوامل التي يجب ان يتم توفرها حتى تتم عملية إزالة الشعر الغير مرغوب فيه خاصة عند الرجال، ويتم تحديد تلك الطرق من خلال الكثير من العوامل التي تصلح لاستخدامها عند رجل ما ولكن يمكن انها لا يصلح استخدامها لرجل اخر، ومن اهم تلك العوامل التي يتم تحديد عملية إزالة الشعر هي.

1_ جفاف البشرة

تتسبب جفاف البشرة في تأثرها الكبير من عملية إزالة الشعر، وذلك يكون بسبب قلة الترطيب الموجود للبشرة، كما انه يوجد الكثير من خلايا الجلد الميتة التي توجد في مسام الجلد، والتي يمكن ان يتسبب تراكم ذلك الجلد الميت في جفاف البشرة الكبير، وأيضا تلوث تلك البشرة، وظهور الكثير من الرؤوس السوداء وهي من العوامل التي تؤثر على عملية إزالة الشعر.

2_ الإصابة بتحسس الجلد

هي واحدة من اهم التحديات التي تواجه عملية إزالة الشعر بالنسبة للرجال، حيث ان هناك بعض الرجال يعانون من نوع من أنواع الحساسية المفرطة التي توجد في الجلد، تلك الحساسية التي تؤثر بطريقة او بأخرى على إزالة الشعر الزائد، كما ان تلك الحساسية يمكن ان تختلف من مكان الى اخر في جسم الرجال، لذا يجب الحذر من استخدام أي نوع من أنواع إزالة الشعر.

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3_ مستحضرات إزالة الشعر

من الأشياء التي تؤثر على عملية إزالة الشعر، هي الطريقة التي يتم استخدامها في عملية ازالة الشعر، ويمكن ان تكون تلك الأشياء غير مناسبة لطبيعة الجلد والبشرة الحساسة، ولكن يوجد الكثير من أنواع إزالة الشعر مثل الكريمات وغيرها تكون مخصوصة الى البشرة الحساسة، تلك الأشياء الخاصة من الممكن ان لا تتسبب في اثارة البشرة وتقلل من تهييجها.

4_ مدى كثافة الشعر

كثافة الشعر واحدة من العوامل الهامة ايضا، حيث ان كثافة الشعر تحدد أسلوب إزالة الشعر المناسب لكثافة الشعر، وهو يكون من الأشياء شديدة الصعوبة، ولذلك يجب أيضا اختيار وسيلة إزالة الشعر على حسب كثافة الشعر، واختيار أفضل وسيلة لعملية إزالة الشعر، مهما كانت كثافة الشعر دون احداث أي ضرر في تلك البشرة.

5_ نسبة الخشونة والتجاعيد

وهو أيضا واحد من الأسباب التي تحدد اختيار الوسيلة المناسبة لإزالة الشعر الزائد، حيث انه يؤدي تجعد الشعر الى الصعوبة الشديدة في عملية ازالته، كما ان إزالة الشعر يمكن ان تكون عملية صعبة للغاية في عملية ازالته.

كيفية إزالة الشعر عند الرجال

هناك الكثير من الوسائل التي يمكن تحديدها في عملية إزالة الشعر عند الرجال، ومن اهم تلك الأدوات هي.

1_ الحلاقة العادية

هي واحدة من الطرق التقليدية التي يتم استخدامها في عملية إزالة الشعر عند الجال، ويكون ذلك من خلال إزالة الشعر عبر الشفرات الخاصة بالحلاقة، ولكن عند استخدام تلك الطريقة يجب ان تراعي كثيرا حساسية البشرة حتى لا تتهيج من استخدام الشفرات.

2_ الشمع

ان استخدام الشمع لإزالة الشعر من الأشياء المستخدمة ايضا، فهي تمنع ظهور الشعر مدة أطول من استخدام الشفرات، وطريقة ازالة الشعر من الجسم باستخدام الشمع يمكن ان يزيل الشعر من الجسم بشكل كامل، يمكن ان تكون تلك الطريقة مؤلمة عند بعض الرجال الذين يتمتعون بشعر كثيف.

3_ استخدام الكريمات

يمكن أيضا ان تتم إزالة الشعر أيضا عن طريق استخدام الكريمات، وتكون تلك الطريقة من الطرق الخاصة التي يتم استخدامها في المناطق الصعب الوصول اليها، ويتم تركها حوالي ربع ساعة ثم ازالتها.

4_ الليزر

هو واحد من الطرق الحديثة التي يتم استخدامها في عملية إزالة اشعر الزائد عند الرجال، والتي من خلالها يتم التخلص من الشعر بشكل نهائي.