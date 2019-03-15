انت الان تتابع موضوع طريقة توريد الشفايف للرجال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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أن منطقة الشفاه في الوجه من بين أكثر السمات التي تحدد ملامح الوجه ومما لاشك به أن تلك المنطقة تعد محور أهتمام الجميع من الرجال والسيدات على حد سواء، ويسعى الجميع إلى الحصول على اللون الوردي الطبيعي، ومن الممكن أن تصبح تلك المنطقة داكنة بشكل طبيعي أو نتيجة التعرض إلى الكثير من المؤثرات الخارجية، وبناء عليه فإن تلك المنطقة قد تحتاج إلى الكثير من العناية والاهتمام بشكل كبير حتى الحصول على اللون الطبيعي.

أسباب ظهور الشفاه باللون الداكن

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تعرض الشفاه إلى اللون الداكن الأمر الذي يؤدي إلى ضيق شديد للبعض ولابد من التعرف على المسببات التي تؤدي إلى حدوث تلك المشكلة أولا قبل البحث عن الحل المثالي لها والحصول على شفاه باللون الوردي، ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك المشكلة ما يلي.

1- أن يتعرض الشخص إلى الشمس بشكل مباشر ولفترة زمنية طويلة.

2- عدم اللجوء إلى ترتيب تلك المنطقة بشكل مداوم.

3- أن يتم وضع المساحيق التجميلية بكثرة وهي من الأشياء التي تؤثر سلبا على البشرة كلها.

4- كما أن الشخص الذي لا يتناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم أكثر تعرضها إلى تلك المشكلة.

5- عدم الأهتمام بتلك المنطقة من خلال قلة تقشيرها بالمقشرات الطبيعية.

6- الأمراض التي تنتج عن سوء التغذية.

7- العوامل الوراثية أيضا لديها دور كبير في التعرض لتلك المشكلة.

8- ويعد التدخين هو السبب المباشر في تعرض منطقة الشفاه إلى اللون الداكن.

وصفات طبيعية للحصول على شفايف وردية

يوجد اليوم العديد من الوصفات الطبيعية التي من الممكن من خلالها التخلص من المنطقة الداكنة حول الشفاة والحصول على شفايف باللون الوردي بشكل طبيعي والتي من بينها مايلي.

1- وصفة الليمون

يعد الليمون من الأشياء الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الخواص الهامة والتي تساعد في تبييض البشرة بشكل عام، نظرا لاحتوائه على فيتامين سي الهام للبشرة بشكل عام ومن الأفضل أن يتم وضع عصير الليمون على الشفاه يوميا قبل الذهاب إلى النوم ومن ثم غسل الشفاه في الصباح، أو من الممكن من خلال خلط الليمون مع الجلسرين ووضعها على منطقة حول الشفاه ومن ثم تركها حتى الصباح الحصول على منطقة فاتحة وشفاه وردية.

2- وصفة ماء الورد

كما يحتوي ماء الورد على الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة والمحافظة على الشفاه باللون الوردي أيضا، ومن الممكن من خلال مزج قطرة من ماء الورد مع عسل النحل ووضعها على الشفاه يوميا من التخلص من المنطقة الداكنة.

3- خليط الكركم مع الحليب

أن الكركم من الأشياء الطبيعية التي لديها القدرة الكبيرة على تفتيح البشرة بشكل عام ومن الممكن من خلال خلط كمية من الكركم مع الحليب البارد وتشكيل عجينة من خلالها ويتم فرك الشفاه من خلال فرشاة الأسنان والتي تعمل عمل المقشر الطبيعي ومن ثم وضع عجين الكركم مع الحليب على المنطقة وتركها لمدة ثلاثة دقائق ومن ثم شطفها جيدا بالماء.

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4- زيت الزيتون

ومن الممكن استخدام زيت الزيتون من أجل التخلص مشاكل الشفاه فهو من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على الكثير من العناصر الطبيعية المفيدة وعليك تدليك الشفاه يوميا بكمية من زيت الزيتون بشكل يومي وقبل الخلود إلى النوم ومن الممكن تقشير البشرة من خلال خليط زيت الزيتون والسكر حتى الحصول على شفاه وردية.

5- الفراولة

الفراولة من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة ومنطقة الشفاه ومن الممكن من خلال خلط كمية من عصير الفراولة مع صودا الخبز ووضعها الشفاه لفترة ومن ثم شطفها من خلال الماء الدافئ على أن يتم تكرار تلك الطريقة لمدة أسبوع على الأقل مرتين للحصول على نتيجة.

6- اللوز

يعد اللوز من المكسرات التي تحتوي على العديد من المركبات الهامة والفيتامينات والأحماض الأمينية ومن خلال مزج ملعقة من اللوز المطحون مع الحليب وتطبيق الخليط على الشفاه لمدة 3 دقائق مع التدليك ومن ثم شطف المنطقة بالماء ومن الأفضل تكرار تلك الطريقة يوميا للحصول على نتيجة جدية.

نصائح هامة للحصول على شفاه وردية

يمكنكم من خلال المداومة على النصائح التالية الحصول على شفاه وردية.

1- أن يتم تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم حتى لا تتعرض الشفاه إلى الجفاف ومن ثم حدوث العديد من المشاكل لها.

2- وقف التدخين فهو من العوامل المؤثرة في الشفاه بشكل كبير ويجعلها تبدو شاحبة.

3- أن يتم استخدام مرطب للشفاه به نسبة من عامل الحماية خاصة عند التعرض إلى الشمس والتي تعمل على تعرض الشفايف إلى الاسوداد.