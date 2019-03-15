شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض القدم السكرى أهمها تلون الجلد ووخز مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر عرضة لمشاكل القدم السكرى الناجمة عن فترات طويلة من ارتفاع السكر في الدم، وقد يتسبب فى ذلك بتر القدم.



اعراض القدم السكرى

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، يحدث مرض السكر عندما لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين أو لا يمكن استخدامه بفعالية، حيث إن الأنسولين هو الهرمون المسئول عن مساعدة الخلايا على تحويل السكر لاستخدامه في الطاقة، وعندما لا يحدث هذا بشكل صحيح، يمكن أن تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

يمكن لفترات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم أن تتلف العديد من مناطق الجسم، بما في ذلك القدمين.

مشاكل القدم السكري

بمرور الوقت، قد يسبب مرض السكري الاعتلال العصبي في القدمين، ما قد يؤدي إلى فقدان الشعور.



اعراض القدم السكرى

مشكلتا القدم الرئيسيتان اللتان تؤثران على مرضى السكري هي:

مرض سكري عصبي

بمرور الوقت، يمكن أن يسبب مرض السكري تلف الأعصاب الذي يجعل من الصعب على مرضى السكري الشعور بالإحساس في أطرافهم.

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أمراض الأوعية الدموية الطرفية

مرض السكري يؤدي إلى تغيرات فى الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين، وفي الأمراض الوعائية المحيطية، ترسب الرواسب الدهنية هذه الأوعية خارج الدماغ والقلب، ويميل إلى التأثير على الأوعية الدموية المؤدية إلى الأطراف ومنها، ما يقلل تدفق الدم إلى اليدين والقدمين.

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الألم والعدوى والبطء في التئام الجروح، والالتهابات الحادة قد تؤدي إلى البتر.



اعراض القدم السكرى

أعراض القدم السكرى

قد تختلف الأعراض من شخص لآخر وقد تعتمد على المشكلات التي يواجهها الشخص في ذلك الوقت. يمكن أن تشمل أعراض مشاكل القدم السكرية ما يلي:

فقدان الشعور

خدر أو الإحساس بالوخز

بثور أو جروح أخرى دون ألم

تلون الجلد

تغير درجة حرارة الجلد

الشرائط الحمراء

الجروح مع أو بدون تصريف

وخز مؤلم

تلطيخ على الجوارب

مظهر مشوه للقدم

إذا كانت هناك إصابة في القدم ، فقد يعاني الشخص أيضًا مما يلي:

حمى

قشعريرة برد

نسبة السكر في الدم لا يمكن السيطرة عليها

اهتزاز

صدمة

احمرار

يجب على أي شخص يعاني من أي أعراض للعدوى طلب العلاج في حالات الطوارئ.