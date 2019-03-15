انت الان تتابع موضوع علاج فطريات اللسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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فطريات اللسان من بين المشاكل الصحية التي من الوارد التعرض لها في أي مرحلة عمرية مختلفة، وتعد أيضا من بين المشاكل المزعجة ويوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بتلك المشكلة، كما تتسبب تلك الفطريات في ظهور العديد من النقط البيضاء البارزة على سطح اللسان الخارجي ومن الممكن أن يتطور الأمر إلى منطقة جانب الخد من الفم واللوزتين في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يؤدي إلى تعرض الإنسان للعديد من المشاكل والتي من بينها صعوبة البلع.

أسباب ظهور الفطريات على اللسان

من الممكن أن تظهر الفطريات على اللسان نتيجة العديد من الأسباب الصحية والتي تتمثل في الآتي.

1- عدم قيام الشخص بتنظيف كل من اللسان والفم بشكل دوري الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الفطريات على اللسان.

2- ومن الممكن أن تحدث تلك المشكلة نتيجة التعرض إلى التهابات في المعدة والقروح.

3- أن يعاني الشخص من نقص في المناعة ومن ثم التأثير على صحة الجسم ومن ثم ظهور الفطريات على اللسان.

4- التعرض إلى الأورام السرطانية التي تزيد من تعرض اللسان إلى الفطريات.

5- كما أن المرضي الذين يعانون من السكر أكثر عرضة إلى مشكلة فطريات اللسان واللثة.

وصفات طبيعية تساعد في علاج فطريات اللسان

من الممكن من خلال الوصفات الطبيعية التالية التخلص من مشكلة فطريات اللسان ومن بين أهم الأشياء الطبيعي التي تحد من مشكلة فطريات اللسان ما يلي

1- المضمضة بمحلول الملح مع الماء فهو من المحاليل الطبيعية التي تساهم في محاربة فطريات اللسان.

2- والطحينة المصنوعة من السمسم من الأشياء الفعالة في محاربة فطريات اللسان وذلك من خلال دهان اللسان يوميا بالطحينة وتركها حتى الصباح الأمر الذي يساهم في التخلص من الفطريات سريعا.

3- ولابد على من يعاني من تلك المشكلة الصحية أن يواظب على تنظيف الأسنان واللثة من خلال الفرشاة ومعجون الأسنان الخاص بكم، كما أن السواك من الأشياء الطبيعية التي لديها القدرة على التخلص من فطريات الفم بشكل كبير.

4- ومن الممكن المضمضة بمغلى القرنفل مع الماء بعد أن يهدأ من أجل التخلص من تلك المشكلة أيضا.

5- تناول مشروب الميرامية مع الشاي أو منفردا فهو من الأشياء التي تحد من ظهور الفطريات على اللسان.

6- الغرغرة والمضمضة بكمية من مطحون اللافندر مع الماء,

7- كما أن مشروب القرفة هو الأخر من بين المشروبات الطبيعية التي تساهم في التخلص من العديد من المشاكل في الجسم والتي من بينها فطريات الفم.

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8- تناول كوب من مغلى السنامكي يوميا على الريق وكوب منه قبل الخلود إلى النوم يزيل فطريات الفم.

ومن الأفضل في جميع الأحوال اللجوء إلى الطبيب المعالج بهدف التخلص من تلك المشكلة وذلك من خلال تناول المضادات الحيوية التي لديها القدرة على تخليص الفم من الفطريات، كما يصف الطبيب الجل الفموي الذي لديه القدرة على تخليص اللسان من تلك المشكلة.

خطوات للوقاية من فطريات اللسان

من الممكن وقاية الفم واللسان من التعرض إلى الفطريات من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- في حالة أن يصف لكم الطبيب المعالج الحبوب أو الأدوية اللازمة للتخلص من فطريات الفم واللسان عليك باتباع كافة الإرشادات التي يخبرك بها الطبيب.

2- المداومة على تنظيف اللسان واللثة والفم كله يوميا من خلال تفريش الأسنان مرتين على الأقل.

3- من الأفضل عدم تناول كميات كبيرة من الحلويات على مدار اليوم.

4- القلق والتوتر من الأشياء التي تؤدي إلى نقص المناعة في الجسم ومن ثم التعرض إلى العديد من المشاكل الصحية والتي من بينها فطريات الفم.

5- في حالة أن كان الشخص من المدخنين لابد من الابتعاد عن الفور عنه.

6- في حالة الأطفال الصغار من الأفضل أن يتم إعطاء الطفل كمية من الماء بعد تناول الحليب حيث يتم تقليل نمو الفطريات على اللسان الناتج من تراكم الحليب.

7- الإكثار من تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب12 وهو من الفيتامينات التي لديها القدرة الكبيرة على محاربة الفطريات.

على الرغم من أن الفطريات بشكل عام من الأشياء الخطيرة التي تصيب الإنسان، إلا أن فطريات الفم واللسان لا تعد من المشاكل الخطيرة على الجسم والتي من السهل التخلص منها بدون مشاكل تذكر، ولكن في حالة أن كانت ناتجة عن نقص في مناعة الجسم البشري فإنه سيصبح من الصعب السيطرة على تلك الفطريات ومن ثم حدوث مشاكل صحية أنت في غني عنها ومن الأفضل متابعة الأمر مع الطبيب المعالج في تلك الحالة.