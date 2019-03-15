انت الان تتابع موضوع نصائح مابعد الحجامة .. الممنوع والمسموح والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الحجامة هي نوع من العلاج البديل الذي نشأ في الصين ، حيث إنه ينطوي على وضع أكواب على الجلد لخلق شفط ، و هذا الشفط قد يسهل الشفاء مع تدفق الدم .

نبذة عن الحجامة

– يدعي المؤيدون أيضًا أن الشفط يساعد في تسهيل تدفق “تشي” في الجسم ، و تشي هي كلمة صينية تعني قوة الحياة ، و يقال إن الخيميائي الشهير و الأعشاب الطائي Ge Ge ، قد مارس الحجامة لأول مرة ، و قد عاش من 281 إلى 341 .

– و يعتقد العديد من الطاويين أن الحجامة تساعد على تحقيق التوازن بين الين و اليانغ ، أو السلبية و الإيجابية ، داخل الجسم ، و يُعتقد أن استعادة التوازن بين هذين النقيضين يساعد في مقاومة الجسم لمسببات الأمراض بالإضافة إلى قدرته على زيادة تدفق الدم و تقليل الألم .

– كما أن الحجامة تزيد الدورة الدموية إلى المنطقة التي توضع فيها الكؤوس ، و هذا قد يخفف من التوتر العضلي ، و الذي يمكن أن يحسن تدفق الدم الكلي و تعزيز إصلاح الخلايا ، و قد يساعد أيضًا في تكوين أنسجة ضامة جديدة و إنشاء أوعية دموية جديدة في النسيج ، و قد يستخدم الناس الحجامة لاستكمال رعايتهم لمجموعة من القضايا و الشروط .

أنواع الحجامة المختلفة

– تم الحجامة في الأصل باستخدام قرون الحيوانات ، و في وقت لاحق ، تم صنع “الكؤوس” من الخيزران ثم السيراميك ، و تم إنشاء الشفط بشكل أساسي من خلال استخدام الحرارة ، و تم تسخين الكؤوس في الأصل بالنار ثم طبقت على الجلد ، و أثناء تبريدها ، وجهت الأكواب الجلد من الداخل ، و غالبًا ما يتم إجراء الحجامة الحديثة باستخدام أكواب زجاجية يتم تدويرها مثل الكرات و تفتح من طرف واحد ، و هناك فئتان رئيسيتان من الحجامة اليوم :

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1- الحجامة الجافة ، و هي طريقة شفط فقط .

2- الحجامة الرطبة ، و قد تنطوي على كل من الشفط و النزيف الطبي المتحكم فيه ، و سوف يساعدك طبيبك و حالتك الطبية و تفضيلاتك في تحديد الطريقة المستخدمة .

نصائح بعد الحجامة

– سوء الفهم الأكثر شيوعا فيما يتعلق بعد آثار الحجامة ، و هو العلامات التي تنتج في بعض الأحيان ، و عندما تحدث الإصابات بعمق في العضلات ، و يحدث النزيف غالبًا ما يسبب كدمات عميقة ، و يسحب الفراغ الذي تشكله Cupping الدم الراكد القديم غير المتداول و السوائل اللزجة من المنطقة ، مما يجعلها تصل إلى السطح و بعيدًا عن الإصابة بحيث يمكن استعادة الدورة الدموية الحرة الصحية إلى المنطقة المصابة ، مما يتيح مساحة للأكسجين و الخلايا الحية و المواد المغذية للشفاء بشكل أسرع .

– و عندما يكون هناك دماء ميتة و ثابتة ، و الليمفاوية ، و الحطام الخلوي ، و العوامل المسببة للأمراض ، و السموم الموجودة في الجسم ، يمكن للحجامة ترك علامات تشير إلى أن الركود أو المرض قد تم نقلهما من طبقات الأنسجة العميقة إلى السطح ، حيث يمكن أن يكون مسح خارج أسهل .

– و بعد علاج الحجامة بالتدليك ، ليس من غير المألوف أن تعاني من التهاب الجلد و ما يبدو أنه كدمات ، و هذا هو التأثير المتوقع و المطلوب من الجلسة ، و يعتمد اللون و نمط العلامات على مستوى الركود في المنطقة ، و إذا ظهرت علامات ، فيمكن أن تتراوح من الأحمر الفاتح إلى الأرجواني الداكن ، و عادة ما تستمر من 3 أيام إلى أسبوع ، و في بعض الأحيان أطول إذا كان الشخص مريضًا جدًا أو مستقرًا .

– في حين أن العلامات تبدو مؤلمة ، فإنها ليست كذلك ، و إذا لم يكن هناك ركود حاضر ، فلن يكون هناك سوى علامة وردية فاتحة تختفي في غضون دقائق قليلة لبضع ساعات ، و قد تتطلب المواقع التي توجد فيها صدمة قديمة أو إصابة علاجات متعددة للحجامة لإزالة جميع حالات الركود ، و سوف تجد في متابعة العلاجات أن العلامات ستكون أخف وزنا بشكل واضح حيث يتم إزالة مسببات الأمراض بشكل منهجي من الجسم .

– تذكر أن تشرب الكثير من الماء بعد علاجك للمساعدة في التخلص من السموم التي ترفع من العضلات ، و يجب تجنب ما يلي لمدة 24 ساعة بعد الجلسة :

1- الحركة مفرطة أو ثقيلة .

2- الاستحمام في الحوض الساخن أو أخذ حمام ساخن / دش .

3- الدخول إلى الساونا ، أو غرفة البخار .

4- أو التعرض إلى حمامات الشمس أو تناول وجبات ثقيلة .