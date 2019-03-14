فوائد الملفوف تجعله أحد أطباقكِ الرئيسة المُفضلة.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الملفوف هو أحد الخضراوات الورقية الذي يعرف أيضًا بالكرنب، وعادةً ما يكون الملفوف الطبق الرئيس على المائدة في فصل الشتاء؛ ولكن ما هي فوائده؟.

يحتوي نصف كوب من الملفوف المطبوخ على حوالي ثلث فيتامين C الذي يحتاجه جسمكِ يومياً، كما أنه يمنحكِ جرعاتٍ من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات A وK، وهو كذلك مليءٌ بمضادات الأكسدة.

ولجعله أكثر صحة يمكنكِ تخميره؛ فهو بذلك يساعد على تغذية البكتيريا الموجودة في أمعائك، وبالتالي إعطاؤها قوةً في محاربة الجراثيم وهضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

ورغم حصولك على عناصر غذائية مختلفة إذا قمتِ بطبخه أو قمتِ بتخميره؛ إلا أن الملفوف الأحمر الخام بشكل خاص قد يمنحك أفضل جرعة غذائية لكل وجبة، ويساعد في رفع مستويات البيتا كاروتين، اللوتين، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحمي القلب، والتقليل من خطر الإصابة في تصلب الشرايين، لذا أضيفيه إلى السلطة أو السندويشات أو حوّليه إلى كول سلو.

كما يحمل الملفوف العديد من المواد الكيميائية التي تساعد على تخفيف التورم في أنسجتك، وبالتالي المساعدة في حمايتكِ من المشكلات الصحية الأخرى؛ لأن الالتهاب مرتبط بأمراض أخرى مثل السرطان وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر.

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ويوجد في كل 10 سعرات حرارية من الملفوف حوالي 1 غرام من الألياف، والتي يمكنها المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول "الضار" (LDL) والتحكم في نسبة السكر في الدم، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وحسب دراسة حديثة، فإن أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي والذي يشمل أيضًا الكثير من الخضراوات من بينها الملفوف، كانوا أقل عرضة بنسبة 38٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بالإضافة إلى كل ذلك فإن الملفوف يحتوي على العناصر الغذائية التي تجعل بطانة المعدة والأمعاء قوية، ويمكن لعصيره أن يساعد على التئام قرحة المعدة.