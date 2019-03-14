انت الان تتابع موضوع ظهور حبوب اخر اللسان غير مؤلمة .. ماهي اسبابها ؟ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حبوب اللسان شائعة وهناك العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الإصابات والحساسية والالتهابات، وعلى الرغم من أن نتوء اللسان يمكن أن يكون غريبا وقد يسبب القلق، إلا أنه عادة ما يكون غير ضار، وقد يقلق بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل على لسانهم من السرطان، لكن سرطان الفم نادر نسبيا، ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية تم تشخيص حوالي 50000 شخص في الولايات المتحدة بهذه الأنواع من السرطان في عام 2018، ويعد سرطان اللسان أقل شيوعا ولكن أي شخص يشعر بالقلق من نتوء اللسان يجب أن يتحدث إلى طبيب متخصص في صحة الفم لتخفيف آلامه .

اسباب مرض اللسان

قرحة اللسان قد تكون ناجمة عن بعض الأطعمة، وحبوب اللسان لها العديد من الأسباب المحتملة، ومجرد وجود نتوء أو حبوب على اللسان نادرا ما يكون حوله معلومات كافية لإسناد التشخيص، وتشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعا لمطبات اللسان ما يلي :

1- إصابات اللسان

إصابة اللسان يمكن أن تجعله يبدو أو يشعر بالوعكة، وكما هو الحال مع المناطق الأخرى من الجسم، قد ينتفخ اللسان استجابة للإصابة، والأشخاص الذين يعضون ألسنتهم عن طريق الخطأ يلاحظون أحيانا حبوبا منتفخة لبضعة أيام بعد الإصابة، وتعد الحروق الناتجة عن السوائل الساخنة أو الأطعمة سببا شائعا آخر لإصابات اللسان .

2- القوباء الفموية

الهربس هو عدوى فيروسية شائعة وتصيب حوالي 60 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة، وبعض الأشخاص الذين يعانون من الهربس الفموي لا يعانون من أعراض، ومع ذلك فإن معظم الناس يصابون بثور قرحة باردة حول أنفهم أو فمهم من وقت لآخر، وبعض الناس يصابون أيضا بحبوب على اللسان أو اللثة، وقد تكون هذه الحبوب مؤلمة للغاية وقد تستمر أسبوعا أو أكثر، والقوباء الفموية معدية ويمكن أن تنتشر عن طريق اللعاب، أو الاتصال المباشر بالمنطقة المصابة، أو ملامسة بطانة الفم واللسان، ويمكن أن يحدث هذا حتى في حالة عدم وجود أعراض .

3- القروح

القروح أو القرحة هي من بين الأسباب الأكثر شيوعا للحبوب في الفم، وغالبا ما ينمو داخل الشفاه، ولكنه قد يظهر أيضا على اللسان من الداخل، وتميل القروح إلى أن تكون حمراء أو بيضاء أو صفراء اللون ويمكن أن تشعر بالنعومة والألم الشديد، وبعض الناس يلاحظون أن بعض الأطعمة يبدو أنها تسبب القرحة، وومع ذلك لا يزال سبب القروح القرحة غير مفهوم، ومعظم قروح القرحة تختفي من تلقاء نفسها لكن بعضها قد يصبح مؤلما للغاية ويستلزم رحلة إلى الطبيب .

4- الحساسية

قد يؤدي عدم تحمل الطعام وردود الفعل التحسسية إلى حدوث صدمات في اللسان أو تضخمها، ويمكن أن يكون تورم اللسان المفاجئ علامة على رد فعل خطير يعرف باسم الحساسية المفرطة، ويجب أن يطلب الشخص مساعدة طبية فورية إذا :

1- تعاني من تورم في الشفاه أو الفم أو اللسان .

2- تطوير طفح جلدي مفاجئ أو خلايا .

3- الصفير أو وجود أي صعوبة في التنفس .

4- وجود حبوب بكثرة في اخر اللسان .

5- السرطان

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على الرغم من نادرة يمكن أن يكون عثرة في اللسان سرطان، ومن المرجح أن يكون عثرة اللسان سرطانيا إذا نما على جانب وأخر اللسان، خاصة إذا كان قاسيا وغير مؤلم، ويجدر استشارة الطبيب حول أي ورم أو نتوء يدوم أكثر من أسبوع أو أسبوعين .

6- العدوى

قد تسبب العدوى في الفم أو اللسان تورما وألما في مكان الإصابة، وإذا تضخم اللسان بعد عضه أو كنتيجة لجرح كبير فمن المهم أن تستشير الطبيب، وحتى الفم السليم مليء بالبكتيريا أي إصابة يمكن أن تسهل على البكتيريا أنسجة اللسان، وإذا كانت الحبوب مؤلمة جدا أو مصحوبة بالحمى، فمن الضروري زيارة الطبيب في غضون 24 ساعة لأن ذلك قد يكون علامة على وجود عدوى خطيرة .

7- مرض الزهري

الزهري هو عدوى بكتيرية يمكن علاجها ولكنها تهدد الحياة، ويمكن للأشخاص إصابة العدوى من خلال الاتصال المباشر مع قرح الزهري أثناء ممارسة الجنس عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم، وبعض المصابين بمرض الزهري يصابون أحيانا بالتهاب في اللسان كأحد الأعراض المبكرة للمرض، وهذا أكثر شيوعا إذا كان اللسان هو موقع الإصابة، كما هو الحال عندما ينتشر مرض الزهري عن طريق الجنس الفموي .

8- مرض السل

السل هو مرض معد يصيب عادة الرئتين، وبعض الأشخاص المصابين بالسل يصابون بآفات وتقرحات في الجسم، ويمكن أن تكون القروح في أي مكان بما في ذلك اللسان، وآفات اللسان الناجمة عن مرض السل نادرة للغاية، ولكنها قد تكون أول أعراض الاضطراب لدى الشخص المصاب حديثا .

9- القلاع الفموي

القلاع الفموي هو عدوى الخميرة في الفم، والخميرة هي نوع من الفطريات التي تنمو عادة في أماكن رطبة ومظلمة، والأطفال وخاصة المواليد الجدد غالبا ما يصابون بمرض القلاع، وعوامل الخطر الأخرى لتطوير مرض القلاع الفموي تشمل :

1- داء السكري .

2- الستيرويدات القشرية ، بما في ذلك أجهزة الاستنشاق بالربو .

3- الحالات التي تضعف الجهاز المناعي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وزرع الأعضاء ، وأمراض المناعة الذاتية ، والسرطان

4- الأدوية أو الحالات التي تسبب جفاف الفم

ومعظم الأشخاص الذين يعانون من مرض القلاع الفموي يلاحظون عادة بقع بيضاء قاسية على اللسان أو الشفاه، وغالبا ما يكون هناك احمرار وفمه مؤلم، ويصف بعض الناس شعورا قطنيا في فمهم أو شعورا بالجفاف، ويعاني الآخرون من التشقق بالقرب من الشفاه أو الألم عند تناول الطعام .