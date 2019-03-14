دواعي استعمال مايكوهيل جل فموي ” MYCOHEAL GEL “

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مايكوهيل جل فموي محدد لعلاج الالتهابات الفطرية والبكتيرية، وطفح المبيضات، وداء المبيضات المهبلي، وعدوى الخميرة المهبلية، الداحس” التهاب حول الظفر ” وحالات الاخرى، ويمكن أن تستخدم أيضا لأغراض غير مدرجة هنا .

استخدام مايكوهيل

يستخدم مايكوهيل جل فموي في العلاج والسيطرة والوقاية، وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية :

1- الالتهابات الفطرية والبكتيرية .

2- طفح الجلد .

3- داء المبيضات المهبلي .

4- عدوى الخميرة المهبلية .

5- الداحس “التهاب حول الظفر” .

الاثار الجانبية لمايكوهيل جل

يبين التالي الآثار الجانبية التي قد تطرأ من مكوناته، وهذه الآثار الجانبية ممكنة لكن لا تحدث دائما، وقد تكون بعض الآثار الجانبية نادرة ولكنها خطيرة، ويجب أن تستشر طبيبك إذا لاحظت أيا من الآثار الجانبية التالية، خاصة إذا لم تختفي :

1- حرقان مهبلي .

2- التهاب الجلد .

3- تغير في الشهية .

4- الغثيان .

5- ألم .

6- الاصابة بالحكة .

7- صداع الراس .

8- احمرار أو زرقان الجلد .

9- تضيق المهبل .

10- تصبغ الجلد .

الاحتياطات الواجب توافرها عند استخدام مايكوهيل جيل

قبل استخدام مايكوهيل جيل فموي، أخبر طبيبك عن قائمتك الحالية من الأدوية، وأسألة على المنتجات المضادة (مثل الفيتامينات والمكملات العشبية، وما إلى ذلك)، والحساسية ، والأمراض الموجودة مسبقا، والظروف الصحية الحالية (مثل الحمل والجراحة القادمة، إلخ)، وقد تجعلك بعض الحالات الصحية أكثر عرضة للآثار الجانبية للدواء، فقط خذ حسب توجيهات طبيبك أو اتبع الاتجاه المطبوع على المنتج، أيضا أخبر طبيبك اذا كان هناك هذه الاعراض إذا كانت قائمة او تسوء :

1- آلام في البطن ، قشعريرة ، حمى وغثيان .

2- إذا كان الدواء لامس العينين وتجويف الفم .

3-رائحة إفرازات مهبلية كريهه .

4- طفح جلدي أو خلايا .

5- تورم في الوجه والعينين والشفتين واللسان والحلق .

التفاعلات مع مايكوهيل جل الفموي

إذا كنت تستخدم أدوية أخرى أو فوق الأدوية المضادة في نفس الوقت، فقد تتغير آثار مايكوهيل جل، وقد يزيد هذا من خطورة الآثار الجانبية أو قد لا يعمل الدواء بشكل صحيح، فقط أخبر طبيبك عن جميع الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية التي تستخدمها، بحيث يمكن للطبيب مساعدتك في منع أو إدارة التفاعلات الدوائية، وقد يتفاعل مايكوهيل جل مع الأدوية و المنتجات التالية :

1- الألبرازولام .

2- الأمفوتريسين B.

3- استيميزول .

4- كاربامازيبين .

5- سيسابريد .

6- فوسفنتوين .

7- الفينيتوين .

ماذا يحدث عند عدم استخدام دواء مايكوهيل جل

1- اختلال كبدي .

2- فرط الحساسية .

3- البورفيريا .

التركيب والمكونات النشطة في مايكوهيل جل

يتكون من الميكونازول، والحزم والقوى لدواء مايكوهيل جل فموي 40 جرام هي 2%، يستعمل عن طريق الفم في أنبوب واحد، ومدة الصلاحية تكون 36 شهر، ويجب تخزينة في أقل من 25 درجة مئوية .

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سؤال وجواب حول دواء مايكوهيل جل فموي

هل يمكن استخدام مايكوهيل جل فموي لغرض الالتهابات الفطرية والبكتيرية وطفح الحفاض

نعم، كلا من الالتهابات الفطرية و البكتيرية و طفح الحفاضات يعدان من استخدامات مايكوهيل جل فموي الأكثر شيوعا، والرجاء عدم تناول مايكوهيل جل فموي من أجل الالتهابات الفطرية والبكتيرية والطفح الجلدي من دون استشارة طبيبك في البداية .

ما المدة التي أحتاجها لاستخدام مايكوهيل جل فموي قبل أن أرى تحسنا في حالتي

أبلغ مستخدمو موقع دواء مايكوهيل جل فموي على الويب في غضون 6 ساعات و 3 أيام بأنها أكثر الأوقات شيوعا قبل أن يشهدوا تحسينات في ظروفهم، وقد لا تعكس هذه الأوقات ما قد تواجهه أو كيف يجب عليك استخدام هذا الدواء، ويرجى استشارة الطبيب للتحقق من الوقت الذي تحتاجه لتناول مايكوهيل جل فموي .

كم مرة احتاج إلى استخدام مايكوهيل جل فموي في اليوم

أبلغ مستخدمي دواء مايكوهيل جل فموي عن استخدام ثلاث مرات يوميا إذا كانت الحالة سيئة، ومرة ​​واحدة يوميا إذا كانت الحالة طفيفة، ويرجى اتباع نصيحة طبيبك بشأن عدد المرات التي تحتاج فيها إلى مايكوهيل جل فموي .

هل يجب أن أستخدم مايكوهيل جل فموي على معدة فارغة أو قبل الطعام أو بعده

أفاد مستخدمي دواء مايكوهيل جل فموي بالإبلاغ عن استخدامه بعد الطعام، ومع ذلك قد لا يكون هذا انعكاسا لكيفية استخدام هذا الدواء، ويرجى اتباع نصيحة طبيبك حول كيفية استخدام هذا الدواء .

هل هذا الدواء أو المنتج يسبب الإدمان

معظم الأدوية لا تأتي مع احتمال الإدمان أو سوء، وعادة تصنف الحكومة الأدوية التي يمكن أن تسبب الإدمان على أنها مواد خاضعة للرقابة، وتشمل الأمثلة الجدول الزمني H أو X في الهند والجدول II-V في الولايات المتحدة .

هل يمكنني التوقف عن استخدام هذا المنتج على الفور أو هل يجب علي إيقاف الاستخدام ببطء

بعض الأدوية تحتاج إلى التوقف فورا، والبعض لا يمكن إيقافها على الفور بسبب آثار الارتداد، ويرجى استشارة طبيبك للحصول على توصيات محددة لجسمك .