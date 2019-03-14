فوائد تحاميل جاينو ميكوزال 400 ” gyno mikozal “

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دواء جاينو ميكوزال فعال ضد الفطريات، ضد أنواع من جنس المبيضات و الفطريات الجلدية، وهو محدد لعلاج عدوى الخميرة من المهبل والفرج والحالات الاخرى، ويمكن أيضًا استخدام الدواء لأغراض غير مدرجة في هذا الدليل الدوائي .

استخدامات وأهمية تحاميل ميكوزال 400

تحاميل ميكوزال تقوم بعلاج عدوى المبيضات الفرجية والمهبلية، وتخفيف حدتها بشكل خاص، وتخفف من الحكة والتهيج المرتبط بداء المبيضات الفرجي المهبلي، وإذا كنت قد عانيت من عدوى الخميرة المهبلية التي تم تشخيصها من قبل الطبيب وكان لديك نفس الأعراض الآن ، استخدم هذه التحاميل لكن يجب التحدث إلى الطبيب أولا، حيث يجب تحدث إلى الطبيب قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تتناول مضادات التخثر الفموية (دواء لتخفيف الدم) مثل الوارفارين ، إذا كنت حاملاً أو تعتقد أنك قد تكونين حامل، أو إذا كنت ترضعين طفلك، تحدثي إلى الطبيب قبل الاستخدام إذا كنت تعاني من الحمى، ألم غير عادي في الظهر أو أسفل البطن، إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو أي من هذه الأعراض .

ما هي الفطريات

الفطريات هي كلمة جمع للفطر، والفطر هو كائن حقيقي النواة، فالخمائر والعفن هي أمثلة للفطريات، والفطريات يحصلون على الطاقة من خلال تناول المواد العضوية، وفي المقابل ، تحصل النباتات على الطاقة مباشرة من الضوء ولهذا السبب تسمى النباتات autotrophs ، وعلى الرغم من أن الفطريات لها قواسم مشتركة مع الحيوانات أكثر من النباتات ، إلا أن الفطريات غالبًا ما تعتبر فرعًا من علم النبات .

معظم الفطريات كبيرة بما يكفي لرؤيتها بالعين، ومع ذلك ، فإن بعض الكائنات المجهرية ودراسة الفطريات المجهرية يشملها مجال علم الأحياء الدقيقة، وتستخدم بعض الفطريات المجهرية ، على سبيل المثال الخميرة ، في صناعة الطعام والشراب لإنتاج الخبز والبيرة والنبيذ، والفطريات الأخرى مهمة في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وتستخدم في إنتاج المضادات الحيوية والأنزيمات المختلفة .

عدوى الخميرة المهبلية

معظم التهابات الخميرة المهبلية تسببها البويضات، وتعد عدوى الخميرة شائعة جدًا وتؤثر على ما يصل إلى 75٪ من النساء في مرحلة ما من حياتهم، وتتمثل الأعراض الرئيسية لعدوى الخميرة المهبلية في الحكة ، ولكن يمكن أيضًا حدوث الحرق ، والإفرازات ، والألم مع التبول أو الجماع، ويشمل العلاج الأدوية المضادة للفطريات الموضعية أو الفموية، ومن الممكن للمرأة أن تنقل عدوى الخميرة إلى شريك جنسي ذكر ، على الرغم من أن عدوى الخميرة لا تعتبر مرضًا حقيقيًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STD) لأنه يمكن أن يحدث عند النساء غير الناشطات جنسياً، علاج عدوى الخميرة لدى الرجال ، كما هو الحال عند النساء ، يتضمن أدوية مضادة للفطريات.

إن إبقاء المنطقة المهبلية جافة وتجنب المواد الكيميائية المهيجة يمكن أن يساعد في منع التهابات الخميرة لدى النساء، واستهلاك الأطعمة مع البروبيوتيك قد يساعد أيضا، وتتشابه أعراض عدوى الخميرة المهبلية بين النساء المصابات ، ومع ذلك ، فهي ليست كلها واحدة، وقد تواجه بعض النساء أعراض عدوى الخميرة مثل:

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ألم أثناء الجماع

ألم أو حرق مع التبول

إفرازات مهبلية (رمادية بيضاء ، سميكة )

وعدوى الخميرة المهبلية هي عدوى تسببها الخميرة (نوع من الفطريات)، يشار أحيانًا إلى عدوى الخميرة المهبلية بالتهاب المهبل الخميري أو التهاب المهبل الخلقي أو التهاب الفرج المهبلي، الاسم العلمي للخميرة التي تسبب التهاب المهبل هو المبيضات، أكثر من 90 ٪ من عدوى الخميرة المهبلية تسببها الأنواع المعروفة باسم المبيضات البيضاء، أنواع المبيضات الأخرى تشكل ما تبقى من عدوى الخميرة .

ويمكن أن توجد أنواع المبيضات في النساء الأصحاء في المهبل دون التسبب في أي أعراض، وفي الواقع ، تشير التقديرات إلى أن 20 ٪ إلى 50 ٪ من النساء لديهم المبيضات موجودة بالفعل في المهبل، ولحدوث العدوى ، يختل التوازن الطبيعي للخميرة والبكتيريا ، مما يسمح بزيادة نمو الخميرة، وعلى الرغم من أن الخميرة يمكن أن تنتشر عن طريق الاتصال الجنسي ، إلا أن عدوى الخميرة المهبلية لا تعتبر من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لأنها يمكن أن تحدث أيضًا عند النساء غير الناشطات جنسيًا ، نظرًا لحقيقة أن الخميرة يمكن أن توجد في مهبل النساء الأصحاء، وتعد عدوى الخميرة المهبلية شائعة جدًا ، حيث تصيب ما يصل إلى 75٪ من النساء في مرحلة ما من الحياة.

داء المبيضات

هناك أنواع كثيرة من الفطريات التي تعيش في جسم الإنسان، نوع منها يسمى المبيضات، إنه نوع من الخميرة التي تعيش عادة بكميات صغيرة في أماكن مثل فمك وبطنك ، أو على بشرتك دون التسبب في أي مشاكل، ولكن عندما تكون البيئة مناسبة ، يمكن أن تتضاعف الخميرة وتنمو خارج نطاق السيطرة، والعدوى التي تسببها تسمى داء المبيضات، هناك عدة أنواع مختلفة منها، يمكن علاج معظمهم بسهولة من خلال الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، وعندما تنتشر خميرة المبيضات في الفم والحلق ، يمكن أن تسبب عدوى تسمى القلاع، إنه الأكثر شيوعًا عند الأطفال حديثي الولادة وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، ومن المرجح أيضًا أن يحصل عليها البالغين الذين:

يتم علاجهم من السرطان

يتناولون أدوية مثل الستيرويدات القشرية والمضادات الحيوية واسعة الطيف

الذين يرتدون أطقم الأسنان

لديهم مرض السكري

وتشمل الأعراض:

1- بقع بيضاء أو صفراء على اللسان والشفتين واللثة وسقف الفم والخدين الداخليين

2- احمرار أو وجع في الفم والحلق

3- تكسير في زوايا الفم

4- ألم عند البلع ، إذا كان ينتشر في الحلق .