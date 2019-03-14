شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض للإصابة بمشكلة فى عصب الأسنان.. اعرفها وشوف طريقة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب الخوف من الذهاب لطبيب الأسنان، يعتمد كثير من الناس على المسكنات من أجل التعامل مع مشاكل الأسنان المختلفة وعلى رأسها عصب الأسنان، لكن دون أن يدركوا أن العلاج المبكر لعصب الأسنان يمنع تفاقم أى مشكلة به، فضلًا عن أن التكنولوجيا الحديثة كان لها دورًا كبيرًا فى علاج مشاكل عصب الأسنان بشكل خاص.

ويوضح الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، وجود 4 أعراض أساسية تكشف وجود مشكلة فى عصب الأسنان، وهى كالتالى:

1 - وجود ألم قوى يؤدى إلى استيقاظ المريض من النوم.

2 - عدم قدرة المسكنات على تخفيف الألم.

3 - عودة الألم للظهور بعد انتهاء تأثير المسكنات فى التقليل منه.

4 - تغيير نظام الحياة اليومية للمريض مثل عدم قدرته على الذهاب للعمل أو ممارسة شئون حياته اليومية.

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ولتوضيح بعض المزايا التى توفرها التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع مشكلة عصب الأسنان، أشار الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لزراعة وتجميل الأسنان، إلى أن علاج الألم الشديد الناتج عن عصب الأسنان من خلال الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، يجرى من خلال عمل فتحة صغيرة فى الطربوش الخاص بالأسنان، ومن ثم نبدأ فى سحب العصب، وتنظيف القنوات، ويلى ذلك الحشو، موضحين أنه للقيام بهذه المهمة بشكل سهل يعتمد الطبيب على "الميكروسكوب الرقمى"، والأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد، حيث ساهما فى سرعة وكفاءة علاج مشاكل عصب الأسنان، ويمكن أن تنتهى المشكلة الخاصة بالأعصاب فى جلسة واحدة، أو خلال 3 إلى 4 زيارات على الأكثر.

مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان.. حاصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا

وللمهتمين بالبحث عن مراكز متميزة لعمليات تجميل وزراعة الأسنان، يعد مركز شاينى وايت واحدًا من أفضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط، ولديه 4 فروع وتضم 33 عيادة أسنان متخصصة بها أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة فى مجال العناية بالأسنان والسياحة العلاجية، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا ويديره الدكتور شادى على حسين أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

باقة من أهم الأطباء المتخصصين فى الأسنان من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

يضم المركز باقة من الأطباء المتميزين من الحاصلين على دراجات الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، خاصة زراعة (اول إن فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريًا والمصنفة رقم 1 على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%.

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة من مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان مؤخرًا خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسر على قطاع كبير من المواطنين الوقت والمجهود، وتتم عملية الكشف أون لاين عبر إرسال المواطنين الصور الخاصة بحالتهم الطبيبة وعن طريقها يتمكن الأطباء المتخصصين من الكشف الأولى والوقوف على التشخيص المبدئى ومن ثم تحديد مسارات العلاج المحتملة وأسعار التكلفة المتوقعة.

وخدمة الكشف أون لاين متاحة داخل مصر وخارجها للرد سواء عبر الرسائل الإلكترونية أو من خلال الهاتف، وتساعد هذه الخدمة فى دعم السياحة العلاجية للقادمين من خارج مصر، عن طريق أن المريض يتواصل مع المركز وفق الحالة المرضية ويرسل صور من الأشعة بالإضافة إلى التحاليل وفق التواصل مع طبيب الأسنان، وعلى أساسها يتم وضع تشخيص مبدئى للمريض قبل القدوم إلى مصر للعلاج، حتى يكون المريض على دراية بالتكلفة المبدئية ومدة العلاج، ونوع العلاج وبعد فحص إكلينكى وأشعة من جديد التشخيص النهائى والذى لا يختلف عن التشخيص الأدوات المساعدة مثل الأشعة وغيرها.

للتواصل مع الدكتور شادى على حسين بالكشف أو الاستشارة أو الحجز