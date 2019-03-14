شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..ما يجب أن تعرفه كل امرأة عن صحة المبيضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المبايض هى جهاز تناسلى صغير ولكنه يؤثر على الجسم بالكامل، وهى تقع على جانبى الرحم ولها أدوار مهمة فى الحفاظ على صحة جسمك علاوة على دورها فى الصحة التناسلية للمرأة، فى هذا التقرير نتعرف على المبايض أين تقع وكيف تعمل وماذا تفعل المرأة للحفاظ على صحتها، بحسب موقع "Prevention".

س: ما هى وظيفة المبيضين فى جسم المرأة؟

الوظيفة الرئيسية للمبيضين هى إنتاج البويضات وكذلك إنتاج الهرمونات، حيث ينتجان هرمونى الأستروجين والبروجستيرون، اللذان يرتبطان بالصحة الإنجابية للمرأة وأيضاً هرمون التستوستيرون، وكل هذه الهرمونات تترك المبايض وتذهب خلال جسمك عبر مجرى الدم، فهي لا تحافظ على صحة الجهاز التناسلي فحسب، بل تسهم أيضًا في نمو العظام والعضلات والدماغ.

س: كم عدد البويضات الموجودة في المبايض وماذا يحدث لهم؟

ينتج المبيض 1-2 مليون بويضة وبحلول سن البلوغ، يقل هذا العدد إلى 300 ألف بويضة، وعند انقطاع الطمث لا ينتج أى بويضات، وتحدث عملية الإباضة كل شهر، حيث تنبثق البويضة من خلال المبيض ثم تنتقل عبر قناة فالوب إلى الرحم ثم تطلق هرمونات لتحضير بطانة الرحم للحمل، ولكن إذا لم يتم تخصيب البويضة بالحيوان المنوى، يتوقف إفراز الهرمون، وتحدث الدورة الشهرية، كما تنخفض جودة البويضات مع تقدم المرأة فى العمر.

س: ماذا يحدث للمبيض أثناء انقطاع الطمث؟

مع تقدم عمر المبيضين، قد لا يلتقطون إشارة من هرموناتك مفادها أن الوقت قد حان لإطلاق بويضة، الأمر الذي يؤدي إلى إفراز مزيد من الهرمونات، مما يؤدي إلى خلل التوازن، هذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة أعراض قبل انقطاع الطمث، وهذه الأعراض هى: اضطرابات فى الدورة الشهرية، تقلب المزاج، مشاكل النوم ، والهبات الساخنة.

س: كيف تحافظين على صحة المبايض؟

هناك 3 طرق سهلة للحفاظ على صحة المبايض وهى:

-فحص سنوي للحوض: قد يساعد ذلك طبيبك على اكتشاف بعض المشكلات مثل الخراجات والأورام التي لا تسبب الأعراض في كثير من الأحيان.

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- ابتعدى عن التدخين: المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تدمر البويضات وتتسبب في موتها بشكل أسرع؛ هذا يمكن أن يقلل من الخصوبة أو يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر.

-الحفاظ على وزن صحي: يساعد ذلك في الحفاظ على الهرمونات، وبالتالي تنظيم الدورة الشهرية ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض.

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