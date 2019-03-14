نصائح قبل استخدام جهاز قياس ضغط الدم في المنزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم فقد يكون من المفيد استخدام جهاز قياس الضغط في المنزل، حتى يمنحك صورة أفضل لضغط الدم لديك إذا شعرت بأى أعراض لارتفاع أو انخفاض الضغط حتى تستطيع ضبطه مرة أخرى من خلال تناول الطعام أو بالأدوية التى وصفها طبيبك، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لاستخدام جهاز قياس ضغط الدم فى المنزل والحصول على أفضل نتيجة.

وبحسب موقع الجمعية الأمريكية للقلب "American Heart association"، يمكن أن يتقلب ضغط الدم لديك على مدار اليوم، لذا فإن قراءة عدة قراءات على مدار اليوم هي طريقة أكثر موثوقية لتقييم ما إذا كان ضغط الدم لديك ثابتًا أم لا.



قياس الضغط

وإليك نصائح تقدمها American Heart association لاستخدام جهاز قياس ضغط الدم فى المنزل

1- ابقى مكانك، لا تدخن أو تشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو تمارس تمارين رياضية خلال 30 دقيقة قبل قياس ضغط الدم، أفرغ المثانة أو تبول وتأكد من 5 دقائق على الأقل من الراحة والهدوء قبل بدء القياس.

2-الجلوس بشكل صحيح مع جعل ظهرك مستقيماً وأجلس على كرسي الطعام ، بدلا من الأريكة، يجب أن تكون قدميك مسطحة على الأرض ولا يجب أن تضع ساقاً فوق الأخرى، يجب أن تكون ذراعك مدعومة على سطح مستو (مثل طاولة) مع وجود ذراع في مستوى القلب، وتحقق من إرشادات مراقب الشاشة للحصول على توضيح أو اطلب من الصيدلى أن يوضح لك كيفية استخدام الجهاز.

3- القراءة في نفس الوقت كل يوم، من الأفضل أن تأخذ القراءات يوميًا ولكن من الناحية المثالية أن تبدأ بعد أسبوعين من حدوث تغيير في العلاج وخلال الأسبوع قبل موعدك التالي.

4-أخذ قراءات متعددة للضغط وتسجيل النتائج، في كل مرة تقوم فيها بالقياس، خذ قراءتين أو ثلاث قراءات تفصل بينهما دقيقة واحدة وسجل النتائج.

5- لا تأخذ القياس فوق الملابس، حتى تستطيع قياس ضغط الدم بشكل صحيح.



قياس ضغط الدم

6- تعرف على الأرقام عن نسبة ضغط الدم

نسبة ضغط الدم فى مستواه العادى أو الطبيعي 120 – 80.

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نسبة ضغط الدم المرتفع نسبياَ 129 – 80.

المرحلة الأولى من ضغط الدم المرتفع 130-139 ومن 80-89 .

المرحلة الثانية من ضغط الدم المرتفع 140 أو أعلى – 90 أو أعلى.

أزمة أو نوبة ضغط الدم المرتفع أعلى من 180 أو أعلى من 120.

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