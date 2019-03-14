أمراض خطيرة تُسبّبها حمية "اليويو دايت" مع ماري بيل حرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتضمّن الحمية الغذائية "اليويو دايت" مخاطر تغفلُ عنها الكثير من النساء، فهي حمية رائجة في الوقت الحالي، وتعتمدُ على إنقاص الوزن بطريقة سريعة جدًا، للوصول إلى القوام المثالي.

وجاءت تسمية الحمية الغذائية بـ"اليويو دايت"، كونها تتصف بتذبذب الوزن، حيث الإنقاص الكبير من الوزن ثم يعود ويزداد الوزن، لكن الدراسات الطبية أثبتت أنها مُضرّة، وتُسبب العديد من الأمراض.

وفي هذا السياق؛ كشفت اختصاصية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، عبر فيديو "فوشيا" عن مخاطر "اليويو دايت" على صحة الجسم.