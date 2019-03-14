شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالباذنجان.. هيحميك من السرطان ويظبط ضغطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الباذنجان من أفضل أنواع الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، وعن فوائده سنتعرف عليها خلال هذا التقرير التالي، وذلك وفقا لموقع " healthfitnessrevolution".

فوائد الباذنجان

أوضح التقرير، إلي أن تناول الباذنجان له العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الإنسان، ومنها:

-هو من الأطعمة الجيدة للحفاظ علي صحة القلب، وذلك يرجع لاحتوائه علي بعض المركبات التي تحمي القلب من الأمراض.

- كما أن الباذنجان أيضا يقلل من فرص الإصابة بمرض السكر، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف التي تعمل علي تنظيم نسبته.

-هل تعلم أن تناول الباذنجان يحمي جسمك من الكولسترول الضار، نعم هذا ما يحققه الباذنجان لصحتك فهو يقلل من مستوي الكولسترول الضار.

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-يحتوي الباذنجان علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسرطان، كما أن تناوله يطرد السموم من الجسم، ويعمل علي تنظيفه.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلي أن الباذنجان يحد من الإصابة بالتهاب الأعصاب وتجديد خلايا المخ وتنشيط الذاكرة.

-يعد الباذنجان، من أفضل الأطعمة التي ينصح بتناولها لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر هامة تساهم في الحد من الشعور بالجوع، والشبع لفترات طويلة.

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