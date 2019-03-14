طريقة إعداد وتحضير فيتوتشيني بالبروكلي والدجاج

- الفيتوتشيني : 500 غراماً (مكرونة) - البروكولي : رأس (متوسط الحجم / مفصول الزهرات)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 3 صدور

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ثلاث أرباع الكوب

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- كريمة الطبخ : ربع كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- جبن البارميزان : ربع كوب طريقة التحضير: - البروكولي : رأس (متوسط الحجم / مفصول الزهرات)- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة- صدر الدجاج : 3 صدور- ملح : ملعقة صغيرة- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة- دقيق : 2 ملعقة كبيرة- مرق دجاج : ثلاث أرباع الكوب- حليب : ثلاث أرباع الكوب- كريمة الطبخ : ربع كوب- الثوم : فصّان (مهروس)- جبن البارميزان : ربع كوب 1. نكهي الدجاج بالملح والفلفل الأسود. 2. في مقلاة، حمي الزيت على نار متوسطة واطهي الدجاج من كل جهة لينضج. 3. ارفعي الدجاج عن النار واتركيه ليبرد ثم قطعيه إلى شرائح صغيرة الحجم. 4. في قدر كبير، اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات على العلبة. صفيها وضعيها جانباً. 5. في نفس القدر، اسلقي زهرات البروكولي لحوالي 5 دقائق لتصبح طرية. 6. في قدر كبير، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق. حركي جيداً. 7. اسكبي مرق الدجاج ثم الحلبيب. حركي جيداً لتتداخل المكونات. 8. أضيفي الكريمة والثوم واستمري بالتحريك. Advertisements 9. زيدي البارميزان وحركي حتى تحصلي على قوام ثخين. 10. أضيفي الدجاج، المعكرونة والبروكولي ثم حركي برفق لتتمازج المكونات. 11. قدميها مباشرة على سفرتك. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة اعداد وتحضير فيتوشيني باستا بالدجاج والمشروم طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج المشوية بتتبيلة الروب

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