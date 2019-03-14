شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار بول حديث يكشف عن تسمم الحمل فى 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على اختبار بول حديث أثبت نجاحه في الكشف عن تسمم الحمل فى 3 دقائق فقط.

وأوضح الباحثون أن تسمم الحمل هو ارتفاع ضغط الدم المهدد للحياة أثناء الحمل وغالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ، وتصاب واحدة من بين كل 20 امرأة حامل بالحالة ، لكن الأعراض غالباً تظهر بأنها غير ضارة.

ويعاني المصابات بتسمم الحمل من تورم في الكاحلين أو رؤية ضبابية أو ضباب في المخ، وكل هذا يمكن أن يحدث مع تغيرات الجسم المرتبطة بالحمل ومع ذلك، يمكن أن تختفى العلامات وتكون قاتلة.

وهناك ضغط على الباحثين لتطوير طرق تشخيصية جديدة حيث تكافح الولايات المتحدة لخفض معدل وفيات الأمهات المرتفع بشكل مدهش.

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والآن ، طور باحثون في مركز أوستنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو اختبارًا يستخدم الصبغة لاكتشاف البروتينات المرتبطة بتسمم الحمل في بول الأمهات الحوامل.

وأشار الباحثون إلى أنهم فى انتظار إدارة الأغذية والعقاقير للموافقة على الاختبار، ويأملون أن يكون متاحًا في المنازل والعيادات والمستشفيات في غضون عامين.