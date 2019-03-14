شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء تُسبب تغير رائحة البول منها الإصابة بعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رائحة البول تكشف الكثير عن صحتك، فإذا بدأ رائحة بولك فى التغير بشكل مفاجئ، فقد يكون ذلك أمر يدعو للقلق، والبول الطبيعى لا يحتوى على أى رائحة غريبة، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب التى تؤدى إلى تغير رائحة البول، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



اسباب رائحة البول الفريبة

بعض الأطعمة

تناول بعض الأطعمة يؤثر على رائحة النفس ويؤثر أيضاً على رائحة البول، فإذا تغيرت رائحة البول لديك تذكر ما تناولته من طعام خلال يومك، ومن الأطعمة التى يمكن أن تغير رائحة البول لديك، الكرنب، اللفت، القرنبيط والثوم.

بعض المشروبات

كثرة المشروبات التى تحتوى على الكافيين، تجعل رائحة البول تتغير لديك لتصبح الرائحة تشبه القهوة تماماً.

الجفاف

إذا لاحظت وجود رائحة قوية تشبه الأمونيا فى البول، فقد يكون ذلك بسبب قلة شرب الماء والسوائل التى تشربها على مدار اليوم، لذلك إذا تغيرت رائحة البول وأصبح لونه أغمق يمكنك شرب المزيد من المياه والسوائل.



بعض الادوية

بعض الأدوية

هل تتناول المضادات الحيوية أو دواء لعلاج الصرع؟ يمكن أن يكون السبب وراء تغير الرائحة عند التبول، بعض الأدوية التى تحتوى على الكبريت والتي تعرف أيضًا باسم السلفوناميدات، يمكن أن تجعل رائحة البول سيئة.

عدوى التهاب المسالك البولية

قد يكون التهاب المسالك البولية سبب لرائحة البول الكريهة، خاصة إذا كان مصحوبًا بإحساس لاذع أو حرقان.

مرض السكري

قد يلاحظ الأشخاص المصابون بمرض السكري غير المشخص بول ذو رائحة غريبة، لكن إذا كانت الأعراض مصحوبة بالعطش المستمر والصداع والحاجة إلى التبول أكثر مما اعتدت عليه، فقد يشير ذلك إلى مرض السكرى.

الناسور

في بعض الأحيان، قد يؤدي وجود علاقة غير طبيعية بين الأمعاء والمثانة تسمى الناسور إلى جعل رائحة البول سيئة بالإضافة إلى إصابات البول المتكررة.

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ولاستبعاد أي شيء أكثر خطورة، فهناك عدداً من الأعراض التي قد تكون مدعاة للقلق، فلون البول هو واحد من أكثر الأشياء التي يجب البحث عنها، والدم هو أخطر علامة، لأنه قد يشير إلى الإصابة بالسرطان، أما إذا كانت الأعراض هى ألم عند التبول ورائحة كريهة وبول غامق فقد يكون ذلك علامة على التهاب فى المسالك البولية.

ومن الأعراض التى تشير إلى مرض السكرى هى كثرة التبول وبكميات كبيرة بالرغم من قلة المياه التى تشربها.

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