هذه الأمور توقعي أن تحدث مع رضيعك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 03:08 مساءً - هل ظهرت على رضيعك علامات كنت تعتقدين أنها لا تحدث إلا مع المراهقين أو الكبار؟، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن تعرفي أن الرضيع الذي لا حول له ولا قوة قد تظهر عليه علامات غير متوقعة، يحصرها الدكتور لطيف عبد الواحد أخصائي طب الأطفال كالتالي:

عدم استقرار النوم: فأنت تعتقدين أن النوم القلق ينتاب الكبار المثقلين بالتفكير، أو الكبار من الأطفال الذين يطلبون الحمام أو شرب الماء، ولكن الرضيع قد يعاني نوماً مضطرباً في الأيام الأولى من حياته، مثل أن يشعر بالمغص أو الحر أو البرد.

البثور التي تظهر على وجهه، فهذه لا يختص بها المراهق فقط، ولكن تظهر على وجه المولود حديثاً، ولكن لا تحاولي علاجها فهي ستزول بمجرد استقرار هرموناته.

يخرج طفلك السوائل على الدوام سواء على شكل لعاب أو قيء أو بول، فلا تتوقعي الجفاف له أو لك أو حتى المنطقة المحيطة بكما.

مولودك ينام في النهار كثيراً وهو مثل القطط حسب وصفك، ولكن ذلك يحدث في الأيام الأولى من حياته فقط بسبب شعوره بأنه لا زال في الرحم.

Advertisements

مولودك يتنفس بصورة متقطعة وقد تخافين عليه، ولكن الأمر يكون طبيعياً لدرجة أنك لا تحتاجين لتقريب يدك من فمه للتأكد من خروج ودخول الهواء، فرئتاه لا زالتا في مرحلة النمو.

دقات قلبه متسارعة: هذا يحدث لأن قلبه ينمو خارج الرحم أيضاً ويجب أن تتغذي جيداً ليحصل على ما يحتاجه من فيتامينات وأملاح تقوي القلب وتدعمه.