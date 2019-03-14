شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يواجه أزمة تقنية.. ورسائل «زوكربيرج» غير حقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجه عدد كبير من الخدمات المملوكة لشركة فيسبوك من انقطاع في جميع أنحاء العالم أمس، ما ترك الملايين من المستخدمين غير قادرين على الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي لعدة ساعات وفتح الباب للعديد من التكهنات.

وكالعادة؛ ومع كل مشكلة تواجه فيس بوك، انتشرت في دول الوطن العربي مجموعة من الرسائل على لسان مؤسس الشركة تدعوك لإرسالها إلى قائمة أصدقائك، وإلا سيتم إيقاف حسابك، ونود التنويه على أن جميع هذا الرسائل مزيفة وغير حقيقية.

كما تعرض تتطبيق واتس آب المملوك أيضًا لفيسبوك لمشاكل انقطاع الخدمة عند بعض المستخدمين، ولكن لا يبدو أنه تأثر بنفس القوة مثل التطبيقات الشركة الأخرى.

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واعترفت الشركة في تغريدة عبر حسابها في «تويتر» أنها تعلم بوجود المشكلة وجاري العمل على حلها، ولكن نفت أن يكون سبب المشكلة DDOS Attacks أو ما يعرف بـ«هجوم حجب الخدمة».

وقالت الشركة: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات فيس بوك، نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن».

وتابعت: «لقد ركزنا على العمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، ولكن يمكننا تأكيد أن المشكلة لا تتعلق بهجوم DDoS».

رسائل مزيفة على لسان مارك زوكربيرج

وعادت جميع الخدمات للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، ولم تعلن الشركة حتى الآن عن الأسباب الحقيقية لإنقطاع.