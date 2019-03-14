الطفلة السويدية غريتا تونبرغ مرشحة لجائزة نوبل للسلام

ستوكهولم - لايف ستايل
رشح ثلاثة نواب برلمان نرويجيون الطفلة السويدية غريتا تونبرغ، التي أصبحت صوتا مسموعا في الحملات ضد تغير المناخ، لجائزة نوبل للسلام.
فريدي أندريه أوفستيغارد وعضوان آخران بارزان من حزب اليسار الاشتراكي قالوا إنهم يعتقدون أن "الحركة الضخمة التي أطلقتها غريتا تمثل إسهاما كبيرا للسلام".
تونبرغ ( 16 عاما) شجعت الطلاب على التغيب عن المدرسة للانضمام إلى احتجاجات مطالبة باتخاذ خطوات أسرع بشأن تغير المناخ، وهي حركة انتشرت خارج السويد إلى دول أوروبية أخرى.
وقال أوفستيغارد لصحيفة "في جي" إن "تهديدات المناخ ربما تكون أحد أهم الإسهامات في الحرب والصراع".
ويحق لأي نائب بالبرلمان الوطني أن يرشح شخصا لجائزة نوبل للسلام.
ولا تعلق لجنة نوبل النرويجية علنا على أي ترشيحات، وكان الموعد النهائي لتقديم ترشيحات 2019 هو الأول من فبراير.
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