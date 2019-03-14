القاهرة ـ لايف ستايل
المقادير- عجينة الباف باستري : 400 غراماً (الجاهزة)
- التفاح : 2 حبة
- حليب : 100 ملليلتر (سائل، مقادير كريما الكاسترد)
- كاسترد : 15 غم (بودرة، مقادير كريما الكاسترد)
- الزبدة : 25 غراماً (مقادير الآيس كريم)
- سكر : 25 غراماً (الأبيض المطحون، مقادير الآيس كريم)
- بياض البيض : 25 غراماً (مقادير الآيس كريم)
- الدقيق الأبيض : 25 غراماً (مقادير الآيس كريم)
- الفراولة : 250 غراماً (مقادير الآيس كريم)
- سكر : 50 غم (مقادير الآيس كريم)
طريقة التحضير
1. لإعداد كريما الكاسترد: يسخن الحليب ثم يضاف الكاسترد إليه، ويقلّب هذا المزيج، حتى يغلظ قوامه.
2. لإعداد "رول" العجين: ترصّ العجينة الجاهزة في قالب من السليكون الحلزوني المبطّن بورق الزبدة، وتخبز في فرن متوسط الحرارة مع ملاحظة "رول" العجين كل 5 دقائق، وذلك حتى يحمرّ وينضج.
3. لإعداد صلصة الفراولة: تغسل الفراولة جيداً، وتخلط مع السكر وقليل من الماء.
4. تارت التفاح: بعد مدّ عجينة "البيف باستري" بطول 5 سنتيمترات تقريباً، يوضع الكاسترد على وجه العجينة، ثم شرائح التفاح المقطعة، وترصّ جيداً. يتمّ إدخالها مجدّداً إلى الفرن لمدة 5 دقائق، حتى تحمرّ. ثم تزيّن بالآيس كريم وقطع الفراولة، بعد أن تبرد، ثم تصبّ صلصة الفراولة.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد و تحضير تارت التفاح والآيس كريم الشهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.