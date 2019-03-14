طريقة إعداد و تحضير تارت التفاح والآيس كريم الشهي

المقادير

طريقة التحضير

- عجينة الباف باستري : 400 غراماً (الجاهزة)- التفاح : 2 حبة- حليب : 100 ملليلتر (سائل، مقادير كريما الكاسترد)- كاسترد : 15 غم (بودرة، مقادير كريما الكاسترد)- الزبدة : 25 غراماً (مقادير الآيس كريم)- سكر : 25 غراماً (الأبيض المطحون، مقادير الآيس كريم)- بياض البيض : 25 غراماً (مقادير الآيس كريم)- الدقيق الأبيض : 25 غراماً (مقادير الآيس كريم)- الفراولة : 250 غراماً (مقادير الآيس كريم)- سكر : 50 غم (مقادير الآيس كريم)

1. لإعداد كريما الكاسترد: يسخن الحليب ثم يضاف الكاسترد إليه، ويقلّب هذا المزيج، حتى يغلظ قوامه.

2. لإعداد "رول" العجين: ترصّ العجينة الجاهزة في قالب من السليكون الحلزوني المبطّن بورق الزبدة، وتخبز في فرن متوسط الحرارة مع ملاحظة "رول" العجين كل 5 دقائق، وذلك حتى يحمرّ وينضج.

3. لإعداد صلصة الفراولة: تغسل الفراولة جيداً، وتخلط مع السكر وقليل من الماء.

4. تارت التفاح: بعد مدّ عجينة "البيف باستري" بطول 5 سنتيمترات تقريباً، يوضع الكاسترد على وجه العجينة، ثم شرائح التفاح المقطعة، وترصّ جيداً. يتمّ إدخالها مجدّداً إلى الفرن لمدة 5 دقائق، حتى تحمرّ. ثم تزيّن بالآيس كريم وقطع الفراولة، بعد أن تبرد، ثم تصبّ صلصة الفراولة.

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