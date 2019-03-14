أبو النجا يُؤكد أن تكميم المعدة يساعد على الوزن المثالي

كشف الدكتور محمد أبو النجا أستاذ الجراحة المساعد بجامعة عين شمس، وأستاذ جراحات السمنة المفرطة ، أن السمنة المفرطة إحدى أكثر المشاكل الصحية انتشارا في القرن الحادي والعشرين، لأنها لا تقتصر على كبار السن أو من يعانون من بعض الأمراض بل تصيب الأطفال والمراهقين؛ وذلك بسبب الإقبال على الوجبات السريعة والنظام الغذائي السيئ وقلة المجهود البدني.

وقال أبوالنجا في حديث خاص إلى " لايف ستايل" إن فوائد عمليّة التكميم تبدأ بفقدان الوزن بشكلٍ تدريجي مع التأكيد على ضرورة عدم إرهاق المعدة بحجمها الجديد بكميات مضاعفة من الطعام مهما ألحت الرغبة في تناول الطعام.

وأضاف: أن أكثر من 70% من الأشخاص الذين أجروا عمليّة التكميم حدث لديهم تحسن في مستوى الكولسترول في الدم بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس من خلال إنقاص الوزن الزائد، وبالتالي القدرة على العمل والإنتاج والتواصل الاجتماعيّ الفعَّال.

وأكد: أن من ضمن فوائد عملية تكميم المعدة تقليل آلالام المفاصل وخشونة الركبة بسبب نقصان الوزن والذي يلاحظ بشكلٍ واضح بعد مرور عامٍ على العملية، كما أنه يقلل من مرض السُّكري ويحسن ضغط الدم بالإضافة إلى الوصول إلى الوزن المثالي فعندما يصل إليه المريض بعد الجراحة سوف يثبت بما يتناسب مع طول المريض وحالته النفسيّة دون الحاجة إلى أي تدخل طبي آخر؛ لأن الجسم سوف يتعود على كمية طعام تتناسب مع حجم المعدة الجديد.

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