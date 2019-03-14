القاهرة ـ لايف ستايل
- لتحضير عجينة التارت :
- دقيق : 200 غم
- الزبدة : 100 غراماً
- ملح : رشّة
- سكر : ملعقة كبيرة
- الماء : نصف كوب
- لتحضير الحشوة :
- التفاح : 2 حبة (مقطّع مكعبات صغيرة)
- سكر : 2 ملعقة كبيرة
- القرفة : عود
- للتزيين :
- التفاح : 5 حبات (مقشّر ومقطّع إلى شرائح)
- القرفة : ملعقة كبيرة (ناعمة)
طريقة التحضير:
1. لتحضير عجينة التارت: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، الزبدة، الملح، السكر والماء جيداً للحصول على عجينة متماسكة.
2. اتركي العجينة جانباً لترتاح لحوالي 20 دقيقة.
3. لتحضير الحشوة: في قدر، ضعي التفاح، السكر وعود القرفة على حرارة متوسطة واتركيها لحوالي 15 دقيقة ثمّ حرّكي المزيج.
4. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
5. مدّي العجينة في قالب تارت ثمّ اصنعي بعض الثقوب على وجهها بواسطة شوكة.
6. إدهني الحشوة على العجينة.
7. صفّي التفاح المقشّر والمقطّع إلى شرائح بالطريقة التي ترغبين بها.
8. اخبزي التارت لـ30 دقيقة أو حتى تنضج العجينة.
9. أخرجي القالب من الفرن ورشّي القرفة الناعمة على وجه التارت.
10. قدّمي فطيرة التفاح باردة مع القهوة أو الشاي.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح اللذيذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.