طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح اللذيذة

- لتحضير عجينة التارت :

دقيق : 200 غم

الزبدة : 100 غراماً

ملح : رشّة

سكر : ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

- لتحضير الحشوة :

التفاح : 2 حبة (مقطّع مكعبات صغيرة)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

القرفة : عود

- للتزيين :

التفاح : 5 حبات (مقشّر ومقطّع إلى شرائح)

القرفة : ملعقة كبيرة (ناعمة)

طريقة التحضير:

1. لتحضير عجينة التارت: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، الزبدة، الملح، السكر والماء جيداً للحصول على عجينة متماسكة.

2. اتركي العجينة جانباً لترتاح لحوالي 20 دقيقة.

3. لتحضير الحشوة: في قدر، ضعي التفاح، السكر وعود القرفة على حرارة متوسطة واتركيها لحوالي 15 دقيقة ثمّ حرّكي المزيج.

4. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

5. مدّي العجينة في قالب تارت ثمّ اصنعي بعض الثقوب على وجهها بواسطة شوكة.

6. إدهني الحشوة على العجينة.

7. صفّي التفاح المقشّر والمقطّع إلى شرائح بالطريقة التي ترغبين بها.

Advertisements

8. اخبزي التارت لـ30 دقيقة أو حتى تنضج العجينة.

9. أخرجي القالب من الفرن ورشّي القرفة الناعمة على وجه التارت.

10. قدّمي فطيرة التفاح باردة مع القهوة أو الشاي.

قد يهمك أيضاً :