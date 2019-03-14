طريقة إعداد وتحضير تارت الفراولة بالجبن الكريمي

القاهرة ـ لايف ستايل - عجينة التارت : طحين : كوب

سكر : ربع كوب

الزبدة : 100 غراماً (طرية)

ماء بارد : ملعقة كبيرة - الحشوة : جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

كريمة : نصف كوب (سائلة)

سكر البودرة : ربع كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الفراولة : كوب (طازجة ومقطعة)

مربى الفراولة : ربع كوب

طريقة تحضير تارت الفراولة بالجبن الكريمي 1. لتحضير عجينة التارت: اخلطي الطحين مع السكر في محضرة الطعام. 2. أضيفي الزبدة مع الخفق حتى يصبح الخليط كالفتات. 3. أضيفي الماء واخلطي. 4. ارفعي العجينة من محضرة الطعام وجمعيها واعجينها باليد قليلاً. 5. مدي العجينة في صينية التارت مقاس 9 إنش بشكل متساوي باليد. 6. أدخلي الصينية للفرن على حرارة 400 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية. 7. أخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تماماً. Advertisements 8. لتحضير الحشوة: اخفقي الجبن الكريمي والكريمة السائلة والسكر البودرة والفانيلا حتى يصبح المزيج ناعماً. 9. ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل. 10. قبل التقديم وزعي خليط الجبن الكريمي فوق عجينة التارت المخبوزة. 11. اخلطي الفراولة المقطعة مع المربى ووزعي المزيج فوق خليط الجبن الكريمي وقدميها باردة. قد يهمك أيضاً :

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