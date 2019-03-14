كيفية تحديد الإصابة بالسكتة الدماغية وما عليك فعله

كشفت مؤسسة السكتة الدماغية الخيرية في المملكة المتحدة، أن السكتة الدماغية تعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، فيما يتوفى أكثر من 140 ألف شخص من هذه الحالة الطبية في الولايات المتحدة سنويا، ومنهم لوك بيري المشهور بأدواره في البرامج التلفزيونية مثل Riverdale، وهناك أنواع مختلفة من السكتات الدماغية وتختلف فترة الانتعاش منها بحسب شدة الحالة، فكلما أسرع الشخص في تلقي العلاج، كما قل تلف دماغه، وإليك كل ما تحتاج معرفته بشأن السكتات الدماغية مثل أعراضها وأنواعها.

السكتة الدماغية

تصف مؤسسة السكتة الدماغية البريطانية الحالة بأنها "نوبة دماغية"، تحدث عند انقطاع الدم عن المخ، ما يمنع العناصر الأساسية والأكسجين من الوصول إلى المخ، وهو ما يسبب تلفا بالغا لخلايا الدماغ، وربما تتسبب الحالة في خفض قدرة المصاب على التحدث أو طيقة حركته أو تفكيره.

أنواع السكتات الدماغية

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هناك ثلاثة أنواع من السكتات الدماغية أكثرها شيوعًا تلك التي تحدث نتيجة انسداد الشريان الذي ينقل الدم إلى الدماغ نتيجة تجلط دموي، وتتشكل الجلطات الدموية عادة في المناطق التي تضيق فيها الشرايين بسبب تراكب الرواسب الدهنية فيما يعرف باسم "تصلب الشرايين"، ويحدث النوع الثاني من السكتات الدماغية عند حدوث نزيف داخل أو حول المخ نتيجة تمزق الأوعية الدموية مما يتسبب في تدمير جميع خلايا المخ المحيطة، أما النوع الثالث وفقا لما تصفه مؤسسة القلب البريطانية فيمثل سكتة دماغية صغيرة تحدث نتيجة انخفاض إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، ولا يتسبب هذا النوع من السكتات في إحداث تلف دائم للمخ، وغالبا ما تنتهي أعراضه في غضون 24 ساعة



سبب السكتة الدماغية



تحدث السكتات الدماغية من النوع الأول نتيجة ضيق الشرايين بفعل التدخين والسمنة والسكري والإفراط في تناول الكحوليات وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وتضيق الشرايين بشكل طبيعي بتقدم العمر، ولذلك يعتبر كبار السن أكثر عرضة للخطر، أما السكتات الدماغية المرتبطة بالنزيف وهي الأقل شيوعا فتحدث نتيجة التوتر الشديد وعدم ممارسة الرياضة والسمنة والتدخين.



تحديد إصابة شخص بسكتة دماغية



ترتبط أعراض السكتة الدماغية بحالة الشخص ونوع السكتة الدماغية، وتحدد مؤسسة الصحة العامة نحو 4 أعراض رئيسية للسكتة على النحو التالي:

تأثر أحد جوانب الوجه، فربما لا يستطيع الشخص التبسم أو ربما يحدث ارتخاء في الفم أو العين

ربما لا يتمكن المصاب بسكتة دماغية من تحريك ذراعيه نتيجة الشعور بالخدر أو الضعف في أحد الأذرع



ربما يتلعثم المصاب أو قد لا يمكنه التحدث مطلقا

يجب عليك الاتصال بخدمة الإسعاف إذا لاحظت أي من هذه الأعراض



ماذا يحدث بعد إصابة شخص بسكتة دماغية؟



يتوقف الشفاء من السكتة الدماغية بعلى مقدار الضر الذي لحق بالدماغ، حيث يتعافى البعض بسرعة فيما يحتاج البعض الآخر إلى دعم أطول من المتخصصين مثل متخصصي العلاج اللغوي والتغذية والعلاج الطبيعي ومتخصصي علم النفس، وربما تتعرض الوظائف المعرفية مثل التواصل والتركيز والذاكرة والوعي بالمكان إلى خطر شديد بعد الإصابة بسكتة دماغية، وفي تلك الحالة يجب وضع خطة إعادة تأهيل لمساعدة المصاب على التعافي.



وتسبب السكتات الدماغية أحيانًا ضعفًا في الجسم قد يصل إلى الشلل في بعض الحالات، وحينها يوصف للمصاب علاج طبيعي، وربما ترتبط السكتة الدماغية بمشاكل أخرى مثل مشاكل في الرؤية أو المثانة أو صعوبة في البلع، وربما تحدث إصابة ببعض أمراض الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق بعد الإصابة بسكتة دماغية.

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