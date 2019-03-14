أميركية تُفاجأ بالفوز باليانصيب 30 مرة في يوم واحد

فوجئت امرأة أميركية تدعى، ديبورا براون، عندما اكتشفت أن 30 بطاقة يانصيب كانت اشترتها في يوم واحد فازت جميعها بجوائز مادية.

وقالت براون: "في ذلك اليوم السعيد، كنت أرى تسلسل الأرقام (1-0-3-1) في كل مكان، وأحسست برغبة في شراء بطاقات اليانصيب، وبالفعل اشتريت 20 بطاقة (Pick 4)، وصادف أن رأيت فيها تلك الرموز، فقررت شراء 10 بطاقات أخرى".

وأضافت قائلة: "لقد أصبت بالصدمة عندما ذهبت إلى استلام الجوائز وأخبروني أن فرصة الفوز بها واختيار التسلسل الصحيح للأرقام تبلغ 1/ 10000 فقط، لم يخذلني الحدس هذه المرة.. لا أدري بعد كيف سأنفق هذه الأموال لكن قسما منها سيذهب لترميم منزلي".

يذكر أن المرأة أنفقت 30 دولارا فقط لشراء البطاقات الـ30، ووصل مجموع ما ربحته إلى نحو 150 ألف دولار.

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